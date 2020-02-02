Semih Özsoy: İptal kararına inanamadık
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy maç sonunda TFF ve hakem Ali Palabıyık'ı eleştirdi. Özsöy "Hakeme rağmen kazanamadık. Rakip takımın başkanı hakeme rağmen kazandık demiş. Rüzgarı arkasına alanlar çok rahat konuşurlar. Vedat Muriç'in golünde faul çalındı. İnanılır gibi değil. Ali Palabıyık bütün dedikoduları ispatlarcasına bir yönetim sergiledi" dedi.
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy maç sonunda TFF ve hakem Ali Palabıyık'ı eleştirdi. Özsöy "Hakeme rağmen kazanamadık. Rakip takımın başkanı hakeme rağmen kazandık demiş. Rüzgarı arkasına alanlar çok rahat konuşurlar. Vedat Muriç'in golünde faul çalındı. İnanılır gibi değil. Ali Palabıyık bütün dedikoduları ispatlarcasına bir yönetim sergiledi" dedi. TFF ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı: Transfer yapamayacağımızı, transfer yaptırılmayacağını biliyorduk. Ama tüm bunlara rağmen biz şampiyon olacağız."
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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