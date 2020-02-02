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02 Şubat 2020, Pazar
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: İptal kararına inanamadık

Semih Özsoy: İptal kararına inanamadık

Başkan Vekili maç sonunda ve hakem 'ı eleştirdi. Özsöy "Hakeme rağmen kazanamadık. Rakip takımın başkanı hakeme rağmen kazandık demiş. Rüzgarı arkasına alanlar çok rahat konuşurlar. Vedat Muriç'in golünde faul çalındı. İnanılır gibi değil. Ali Palabıyık bütün dedikoduları ispatlarcasına bir yönetim sergiledi" dedi.

Başkan Vekili maç sonunda ve hakem 'ı eleştirdi. Özsöy "Hakeme rağmen kazanamadık. Rakip takımın başkanı hakeme rağmen kazandık demiş. Rüzgarı arkasına alanlar çok rahat konuşurlar. Vedat Muriç'in golünde faul çalındı. İnanılır gibi değil. Ali Palabıyık bütün dedikoduları ispatlarcasına bir yönetim sergiledi" dedi. TFF ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı: yapamayacağımızı, transfer yaptırılmayacağını biliyorduk. Ama tüm bunlara rağmen biz şampiyon olacağız."

  1. 2.2.2020
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