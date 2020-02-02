Semih Özsoy: İptal kararına inanamadık

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy maç sonunda TFF ve hakem Ali Palabıyık'ı eleştirdi. Özsöy "Hakeme rağmen kazanamadık. Rakip takımın başkanı hakeme rağmen kazandık demiş. Rüzgarı arkasına alanlar çok rahat konuşurlar. Vedat Muriç'in golünde faul çalındı. İnanılır gibi değil. Ali Palabıyık bütün dedikoduları ispatlarcasına bir yönetim sergiledi" dedi. TFF ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı: Transfer yapamayacağımızı, transfer yaptırılmayacağını biliyorduk. Ama tüm bunlara rağmen biz şampiyon olacağız."