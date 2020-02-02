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02 Şubat 2020, Pazar
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''Şampiyon biziz''

''Şampiyon biziz''

F.Bahçe Yanal, üstün oynadıkları maçı kaybettiklerini söyledi. Yanal, “Birilerine son sözü söyletmeden, son sözü F.Bahçe söyleyecek” dedi.

Sarı-lacivertli ekibin hocası , 90 dakika sonunda üzgündü. Deneyimli çalıştırıcı çok daha iyi oynadıkları bir maçı kaybettiklerini belirtirken, hakem 'ı da yönetimi sebebiyle eleştirdi. Yanal "Bu kadar çok gol pozisyonuna girdiğimiz, tamamen oyuna hakim olduğumuz mücadeleyi kaybettik. Rakip kalede çok pozisyonlar ürettik. Topu içeri atamadık. Kruse'nin pozisyonunu izledim. Attığımız nizami golü iptal ettiler. Bazı şeyler futbolun önüne geçiyor" ifadelerini kullandı.

HERKES SAYGI DUYMALI
Ersun Yanal şöyle konuştu: "Çok üretken olduğumuz maçı maalesef kaybettik. Bu bizi oldukça üzdü. Ancak mücadelemize herkes saygı göstermeli. Birilerinin istediği olmayacak. Birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek. Biz şampiyon olacağız. Biz yolumuza aynı şekilde çalışarak devam edeceğiz. Bu çalışmaların sonucunda da arzu ettiğimiz şampiyonluğu alacağız. Karşılaşmayla ilgili bitiricilik sorunumuz ortaya çıktı. Bunların üzerinde duracağız. Hepsini çözeceğiz."

RODRIGUES ETKİSİZ KALDI
Fenerbahçe'nin deplasmanında etkili olmasını beklediği Garry Rodrigues bilindik görüntüsünden çok uzaktı. Maçın başında deparlarıyla rakibi yıpratmak isteyen Yeşil Burun Sahilli futbolcu ardından oyundan çok düştü. Savunmaya yardımı çok aksatınca Kanarya bu bölgeden gelişen ataklardan 2 gol yedi.

FALETTE KADROYA GİRDİ
Kanarya devre arasında Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'i renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertlilerin devre arasında yaptığı tek transfer olan Fransız savunmacı dünkü Trabzonspor karşılaşmasında yedek kulübesinde bekledi.

MURİÇ'E YAKIN TAKİP
Sarı-lacıvertlı ekibin forveti Vedat Muriç bu sezonki performansıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekmişti. Dün de E.Frankfurt, Brighton, Leicester City ve Monaco kulübünün scoutları Kosovalı yıldızın Trabzonspor maçını takip etti.

839 GÜN SONRA TRABZON'DA
Fenerbahçe Ersun Yanal, 839 gün sonra eski takımı Trabzonspor'un sahasına geri döndü. Deneyimli çalıştırıcı son olarak 15 Ekim 2017'de Fırtına'nın Akhisar'a 6-1 yenildiği mücadelede görev yapmıştı. 6-1 kaybedince yollar ayrılmıştı.

  1. 2.2.2020
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