Trabzonspor Fenerbahçe gençler derbisinde kazanan Fırtına!
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Akyazı'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak bu tarihi mücadele öncesinde her iki kulübün de U19 takımları karşı karşıya geldi. Trabzonspor U19 Takımı, Fenerbahçe U19 Takımı'nı Atakan, Muhammed ve Mustafa'nın golleriyle 3-2 mağlup etti! İşte detaylar...
Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde her iki kulübün U19 Takımları Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi sahasında karşı karşıya geldi.
Bu zorlu mücadeleyi hakem Sinan Özcan yönetirken, Özcan'ın yardımcılıklarını Soner Akgün ve Zafer Gayretli yaptı. Müsabakanın 4. Hakemi ise Ömer Nazif Baytar oldu.
Öte yandan bordo mavililer mücadeleden 3-2'lik üstünlükle ayrılırken golleri Atakan, Muhammet ve Mustafa kaydetti. Fenerbahçe'nin 2 golü de Gülhan Üreyen'den geldi.
Trabzonspor, karşılaşmaya Arda, Baha, Atakan, Hakan, İsmail, Emircan, Taha Erdem, Safa, Semih, Faruk Can, Muhammet 11'iyle çıkarken Fenerbhaçe, Ertuğrul Çetin, Batuhan Ekinci, Cenk Alptekin, Deniz Yılmaz, Emir Köksal, Kemal Bayrak, Okan Kurtulan, Emre Nasuh, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu, Gülhan Üreyen 11'iyle çıktı.
- 01.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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