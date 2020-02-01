Emre Belözoğlu'ndan flaş Trabzonspor açıklaması: 3 puandan fazlası!
Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sarı lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu, motivasyon konuşması yaptı. Tecrübeli futbolcu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Alınacak galibiyet 3 puandan fazlası anlamına geliyor" dedi... İşte Emre Belözoğlu'nun o açıklamaları ve takım arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşması...
Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde her iki kulüp de motivasyonu üst sıralarda tutmaya çalışıyor. Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, takım içerisinde yaptığı konuşmada Akyazı'da galibiyet istediğini ifade ederken, maçın önemine ilişkin konuştu.
Sezon başında uzun süren ayrılığın ardından yeniden Fenerbahçe'ye dönüş yapan sarı lacivertli futbolcu, şampiyonluk yolunda oynanacak bu kritik derbi öncesinde motivasyon görevini üstlendi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre tecrübeli kaptan, takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda herkesin en iyisini yapacağını ve bundan şüphe duymadığını ifade ederken, "Kimin oynayacağı hiç önemli değil, hangi 11'le sahaya çıkarsak çıkalım, herkes en iyisini yapacak. Bundan şüphem yok" dedi.
"GÜVENİMİZİ SAHAYA YANSITTIĞIMIZDA..."
Maç öncesinde dezavantajlarının sadece saha ve seyirci olduğu aktaran sarı lacivertli kaptan, konuşmasının devamında, "Ancak Rize ve Gaziantep'te deplasman oyunumuzun geliştiğini herkese gösterdik. Artık dış sahada sonuç alan futbolu oynamayı biliyoruz. Bunu devam ettirelim. Biz rakipten daha kaliteli bir takımız. Kendimize güvenimizi sahaya yansıttığımızda sonuç gelecek." dedi.
"3 PUANDAN DAHA FAZLASI, ŞAMPİYONLUK..."
Fenerbahçe kaptanı, konuşmasının sonunda Akyazı'da oynanacak mücadelenin 3 puandan daha fazlasını ifade ettiği belirtilirken, "Alınacak galibiyet 3 puandan fazlası anlamına geliyor. Şampiyonluktaki en büyük rakiplerimizi arka arkaya yenmek Fenerbahçe'nin gücünü herkese gösterir. Başakşehir maçını da daha anlamlı kılar. Herkesin bu bilinçle sahada olması gerekiyor." dedi.
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 11:46
- Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
- Antalyaspor Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçla ilgili tüm bilgiler...
- Emre Belözoğlu'ndan flaş Trabzonspor açıklaması: 3 puandan fazlası!
- Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng'in kendi ağzından bilinmeyen yönleri
- Galatasaray'a büyük müjde! Kemerburgaz...
- Falcao Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?
- NBA'de tepki çeken olay... Kobe Bryant'ın anısına büyük saygısızlık!
- Transfer dönemi sonrası Ersun Yanal'dan flaş sözler: Bu kadroyla şampiyonluk...
- İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kafilesi!
- Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Emre Belözoğlu'ndan flaş Trabzonspor açıklaması: 3 puandan fazlası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.