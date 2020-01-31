Fenerbahçe'den Fabrice N'Sakala bombası! Son dakika transferi Süper Lig'den...

Fenerbahçe'de aranan sol bek bulundu! Ara transfer sezonunun bitmesine kısa süre kala sarı lacivertliler, Alanyaspor'un Kongo'lu oyuncusu N'Sakala için girişimlerini hızlandırdı.

Sarı lacivertli yetkililer, oyuncunun kadroya dahil edilmesi için menajerlere tam yetki verirken, N'Sakala cephesinden olumlu yanıt geldiği öğrenildi.

FABRICE N'SAKALA KİMDİR?

21 Temmuz 1990 tarihinde Fransa'nın Le Blanc-Mesnil şehrinde dünyaya gelen N'Sakala, 1,78 boyunda ve sol bek pozisyonunda forma giyiyor.

Kariyerine ES Troyes AC B takımında başlayan N'Sakala, 2012-13 sezonunda A Takım'a katıldı.

2013-14 sezonunda Belçika'nın RSC Anderlecht takımına 420 bin euro bedelle transfer olan Fransız asıllı Demokratik Kongo'lu oyuncu, 2016-17 sezonunda Alanyaspor'a kiralanmıştı.

Fabrice N'Sakala, bu sezon Akdeniz temsilcisiyle çıktığı 19 müsabakada 1 asiste imza atarken, 1710 dakika forma giydi.

SOSYAL MEDYADAN FENERBAHÇE'Yİ PAYLAŞTI

Öte yandan N'Sakala, sosyal medya hesabımdan Fenerbahçeli taraftarların kendisine yolladığı mesajları paylaşırken, transfer için sinyali vermiş oldu.