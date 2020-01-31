Fenerbahçe'den Fabrice N'Sakala bombası! Son dakika transferi Süper Lig'den...
Ara transfer sürecinin sona ermesine saatler kala Fenerbahçe sol bek pozisyonu için vites yükseltti.. Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde Rodriguez ve Melnjak operasyonlarından sonuç alamamıştı. Son dakika haberine göre Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala için girişimlere başladı! N'Sakala için kulüp içerisindeki menajere tam yetki verirken oyuncunun teklifi kabul ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de aranan sol bek bulundu! Ara transfer sezonunun bitmesine kısa süre kala sarı lacivertliler, Alanyaspor'un Kongo'lu oyuncusu N'Sakala için girişimlerini hızlandırdı.
Sarı lacivertli yetkililer, oyuncunun kadroya dahil edilmesi için menajerlere tam yetki verirken, N'Sakala cephesinden olumlu yanıt geldiği öğrenildi.
FABRICE N'SAKALA KİMDİR?
21 Temmuz 1990 tarihinde Fransa'nın Le Blanc-Mesnil şehrinde dünyaya gelen N'Sakala, 1,78 boyunda ve sol bek pozisyonunda forma giyiyor.
Kariyerine ES Troyes AC B takımında başlayan N'Sakala, 2012-13 sezonunda A Takım'a katıldı.
2013-14 sezonunda Belçika'nın RSC Anderlecht takımına 420 bin euro bedelle transfer olan Fransız asıllı Demokratik Kongo'lu oyuncu, 2016-17 sezonunda Alanyaspor'a kiralanmıştı.
Fabrice N'Sakala, bu sezon Akdeniz temsilcisiyle çıktığı 19 müsabakada 1 asiste imza atarken, 1710 dakika forma giydi.
SOSYAL MEDYADAN FENERBAHÇE'Yİ PAYLAŞTI
Öte yandan N'Sakala, sosyal medya hesabımdan Fenerbahçeli taraftarların kendisine yolladığı mesajları paylaşırken, transfer için sinyali vermiş oldu.
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 16:12
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe'den Fabrice N'Sakala bombası! Son dakika transferi Süper Lig'den... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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