Fenerbahçe'den Fabrice N'Sakala bombası! Son dakika transferi Süper Lig'den... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
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'den Fabrice N'Sakala bombası! Son dakika transferi Süper Lig'den...

Fenerbahçe'den Fabrice N'Sakala bombası! Son dakika transferi Süper Lig'den...

Ara sürecinin sona ermesine saatler kala  sol bek pozisyonu için vites yükseltti.. Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde Rodriguez ve Melnjak operasyonlarından sonuç alamamıştı. Son dakika haberine göre Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden 'da forma giyen Fabrice N'Sakala için girişimlere başladı! N'Sakala için kulüp içerisindeki menajere tam yetki verirken oyuncunun teklifi kabul ettiği öğrenildi.

'de aranan sol bek bulundu! Ara sezonunun bitmesine kısa süre kala sarı lacivertliler, 'un Kongo'lu oyuncusu N'Sakala için girişimlerini hızlandırdı.

Sarı lacivertli yetkililer, oyuncunun kadroya dahil edilmesi için menajerlere tam yetki verirken, N'Sakala cephesinden olumlu yanıt geldiği öğrenildi.

FABRICE N'SAKALA KİMDİR?

21 Temmuz 1990 tarihinde Fransa'nın Le Blanc-Mesnil şehrinde dünyaya gelen N'Sakala, 1,78 boyunda ve sol bek pozisyonunda forma giyiyor.

Kariyerine ES Troyes AC B takımında başlayan N'Sakala, 2012-13 sezonunda A Takım'a katıldı.

2013-14 sezonunda Belçika'nın RSC Anderlecht takımına 420 bin euro bedelle transfer olan Fransız asıllı Demokratik Kongo'lu oyuncu, 2016-17 sezonunda Alanyaspor'a kiralanmıştı.

Fabrice N'Sakala, bu sezon Akdeniz temsilcisiyle çıktığı 19 müsabakada 1 asiste imza atarken, 1710 dakika forma giydi.

SOSYAL MEDYADAN FENERBAHÇE'Yİ PAYLAŞTI

Öte yandan N'Sakala, sosyal medya hesabımdan Fenerbahçeli taraftarların kendisine yolladığı mesajları paylaşırken, transfer için sinyali vermiş oldu.

  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 16:12
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