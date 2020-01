Kadıköy'de sürpriz konuk! Makedon hoca Vedat Muriç için...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Medipol Başaklehir'i konuk etti. Sarı lacivertliler, tribünlerinin de desteğiyle karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Perdeyi Alman golcü Max Kruse açarken, Vedat Muriç, Rodriguez'in asistinde topu Başakşehir ağlarına gönderdi ve galibiyetin kapısını açtı. Öte yandan Ülker Stadyumu'nda sürpriz bir konuk vardı.

KOSOVA'NIN RAKİBİ KADIKÖY'DE

26 Mart'ta oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeri'nde Kosova ile Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Kosova'nın en önemli gol silahı olarak görülen Muriç için Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, not tutarak oyuncuyu analiz etti.

MURİÇ: GOLÜMÜ ONLARA ARMAĞAN EDİYORUM

Muriç, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamda galibiyeti ve golünü Elazığ depreminde hayatını kaybeden Miraç Can Dişçi'ye armağan ettiğini ifade ederken, "Elazığ'da Malatya'da yaralılara acil şifalar. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Golümü, galibiyeti depremde vefat eden Miraç Can Dişçi'ye armağan ediyorum. Beni Malatya maçına bekliyordu, mesaj atmıştı. Bugün maça giderken komşusu mesaj attı, kardeşimiz depremde hayatını kaybetmiş. Bu çok acı bir olay. Biz büyük bir ülkeyiz, toparlayacağız. Bir çocuğun böyle hayatını kaybetmesi insanı mahvediyor. Ölümün yaşı olmaz, her ölüm üzücüdür ama böylesi çok zor. Allah, insanın düşmanının başına vermesin. Çocuk sahibi olduktan sonra böyle bir olay sizi daha da derinden etkiliyor. Maça giderken bunu öğrendim ve gerçekten çok kötü oldum." dedi.