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26 Ocak 2020, Pazar
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yıka yıka gidiyor

Fenerbahçe yıka yıka gidiyor

Ligde 16 maçtır yenilmeyen Medipol ’i ve ile deviren ‘maç fazlası’ ile ligde 2’nci sıraya yükseldi; lider Sivas’la fark ise 3’e düştü.

Süper Lig'de haftanın maçında , Medipol 'e şans tanımadı: 2-0. 'deki düelloda rakibine tartışmasız bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, ve 'in attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı. Üst üste 4'üncü galibiyetini alan Kanarya bu sonuçla 37 puana yükselirken, Başakşehir'i sollayıp maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükseldi. Bir maçı eksik lider Demir Grup Sivasspor ile fark da 3'e düştü.

MUHTEŞEM FENER
Sarı-lacıvertliler takım halinde müthiş bir performans sergilerken; Kruse, Rodrigues ve Vedat Muriç skora katkıları ile bir adım daha öne çıktılar. Beklenenin altında bir oyun çıkaran Başakşehir ise ligde 16 maç sonra kaybetti. (10G / 6B). 'un talebeleri son yenilgisini 2-1'le yine Fenerbahçe'den almıştı. Kanarya haftaya ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir ise evinde 'ni konuk edecek.

TOPAL, FENER'E KARŞI
Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı , turuncu-lacivertli forma ile ilk kez F.Bahçe'ye karşı sahaya çıktı. Bir başka eski Fenerli Mert kaleyi korurken, Skrtel yedek oturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar Mert ile Başakşehir antrenörü Webo'yu tribüne çağırdı.

EMRE OUT, GARRY İN
geçen haftaki maçının ilk onbirinde tek değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, Emre Belözoğlu'nu kulübeye çekerken yerine Rodrigues'e şans verdi. Yeşil Burun Adalı oyuncu sağ kanatta forma giydi. Tolga , orta sahada Emre'nin görevini üstlendi.

MURİÇ 12'DEN VURDU
Başakşehir'i de boş geçmeyen Vedat Muriç ligde gol sayısını 12'ye yükseltti (4 asist). Fenerbahçe, Kosovalı golcünün fileleri havalandırdığı 10'uncu maçtan da galip ayrıldı.

  1. 26.1.2020
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