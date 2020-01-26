Fenerbahçe yıka yıka gidiyor

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e şans tanımadı: 2-0. Kadıköy'deki düelloda rakibine tartışmasız bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, Max Kruse ve Vedat Muriç'in attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı. Üst üste 4'üncü galibiyetini alan Kanarya bu sonuçla 37 puana yükselirken, Başakşehir'i sollayıp maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükseldi. Bir maçı eksik lider Demir Grup Sivasspor ile fark da 3'e düştü.



MUHTEŞEM FENER

Sarı-lacıvertliler takım halinde müthiş bir performans sergilerken; Kruse, Rodrigues ve Vedat Muriç skora katkıları ile bir adım daha öne çıktılar. Beklenenin altında bir oyun çıkaran Başakşehir ise ligde 16 maç sonra kaybetti. (10G / 6B). Okan Buruk'un talebeleri son yenilgisini 2-1'le yine Fenerbahçe'den almıştı. Kanarya haftaya Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



TOPAL, FENER'E KARŞI

Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Mehmet Topal, turuncu-lacivertli forma ile ilk kez F.Bahçe'ye karşı sahaya çıktı. Bir başka eski Fenerli Mert kaleyi korurken, Skrtel yedek oturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar Mert ile Başakşehir antrenörü Webo'yu tribüne çağırdı.



EMRE OUT, GARRY İN

Ersun Yanal geçen haftaki Gaziantep maçının ilk onbirinde tek değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, Emre Belözoğlu'nu kulübeye çekerken yerine Rodrigues'e şans verdi. Yeşil Burun Adalı oyuncu sağ kanatta forma giydi. Tolga Ozan Tufan, orta sahada Emre'nin görevini üstlendi.

MURİÇ 12'DEN VURDU

Başakşehir'i de boş geçmeyen Vedat Muriç ligde gol sayısını 12'ye yükseltti (4 asist). Fenerbahçe, Kosovalı golcünün fileleri havalandırdığı 10'uncu maçtan da galip ayrıldı.