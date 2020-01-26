Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'e atılan gollere sevinmediği yönündeki iddialara yanıt! Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Emre Belözoğlu'ndan atılan gollere sevinmediği yönündeki iddialara yanıt

'ndan atılan gollere sevinmediği yönündeki iddialara yanıt

Emre Belözoğlu'ndan atılan gollere sevinmediği yönündeki iddialara yanıt

Futbol Takımı Kaptanı , sarı-lacivertli takımın, 'i 2-0 yendiği maçta atılan gollere sevinmediği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.

'de kaptan , 'le yaptıkları maçta takımının attığı gollere sevinmediği şeklindeki iddialara sert bir yanıt verdi.

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, böyle bir şeyin asla söz konusu bile olamayacağının altını çizdi. "Mevzu Fenerbahçe olduğu zaman eminim ki kimse ile bir problemim olamaz." sözlerini kullanan deneyimli futbolcu şöyle konuştu:

Biraz daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Hedef burada Emre Belözoğlu değil. Burada hedef açık olarak Fenerbahçe. Tüm camiadan şunu rica ediyorum, hep beraber olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ortaya atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim.


Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.


  1. 26.01.2020
  2. Güncelleme: 26.01.2020 15:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre Belözoğlu'ndan atılan gollere sevinmediği yönündeki iddialara yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN