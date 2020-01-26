Emre Belözoğlu'ndan atılan gollere sevinmediği yönündeki iddialara yanıt
Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta atılan gollere sevinmediği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'le yaptıkları maçta takımının attığı gollere sevinmediği şeklindeki iddialara sert bir yanıt verdi.
Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, böyle bir şeyin asla söz konusu bile olamayacağının altını çizdi. "Mevzu Fenerbahçe olduğu zaman eminim ki kimse ile bir problemim olamaz." sözlerini kullanan deneyimli futbolcu şöyle konuştu:
Biraz daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Hedef burada Emre Belözoğlu değil. Burada hedef açık olarak Fenerbahçe. Tüm camiadan şunu rica ediyorum, hep beraber olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ortaya atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
- 26.01.2020
- Güncelleme: 26.01.2020 15:44
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Emre Belözoğlu'ndan atılan gollere sevinmediği yönündeki iddialara yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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