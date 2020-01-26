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26 Ocak 2020, Pazar
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Alper’e Rize talip

Alper’e Rize talip

Çaykur Rizespor, 'ye 'un durumunu sordu. tarafı tecrübeli oyuncu ile görüştü ve şartlarını sordu. Oyuncu tarafı süre istedi. İki kulüp arasında görüşmeler başladı. Alper'in kararı bekleniyor.

Çaykur Rizespor, 'ye 'un durumunu sordu. tarafı tecrübeli oyuncu ile görüştü ve şartlarını sordu. Oyuncu tarafı süre istedi. İki kulüp arasında görüşmeler başladı. Alper'in kararı bekleniyor.

  1. 26.1.2020
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