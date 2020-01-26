Alper’e Rize talip
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'ye Alper Potuk'un durumunu sordu. Çaykur Rizespor tarafı tecrübeli oyuncu ile görüştü ve şartlarını sordu. Oyuncu tarafı süre istedi. İki kulüp arasında görüşmeler başladı. Alper'in kararı bekleniyor.
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'ye Alper Potuk'un durumunu sordu. Çaykur Rizespor tarafı tecrübeli oyuncu ile görüştü ve şartlarını sordu. Oyuncu tarafı süre istedi. İki kulüp arasında görüşmeler başladı. Alper'in kararı bekleniyor.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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