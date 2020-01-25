Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 19. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Zirve yarışında olan iki takım, Fenerbahçe ve Başakşehir'in karşılaşması nefesleri kesecek. Bu kritik maç öncesi Fenerbahçe, 34 puanla ligde 4. sırada bulunurken, Medipol Başakşehir ise 36 puanla lig ikincisi. Sarı-lacivertli takımda Hasan Ali Kaldırım dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Turuncu-beyazlı ekipte ise kart cezalısı Demba ve sakatlığı bulunan Berkay Özcan bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçıyla devam edecek. Dev karşılaşma öncesi, sarı-lacivertli takım Hasan Ali Kaldırım dışında tam kadro olarak maça çıkacak. Öte yandan Başakşehir'de Senegalli forvet Demba Ba'nın sart kart cezası bulunuyor. Konuk takımda ayrıca Berkay Özcan da sakatlığı devam ettiği için forma giyemeyecek. Bu arada Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu ve golcü oyuncu Vedat Muriç
FENERBAHÇE-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu müsabakada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. VAR odasında ise Ali Şansalan görev yapacak.
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının muhtemel 11'lerini görmek için tıklayın!
İKİ TAKIM DA SON 3 MAÇINI KAZANDI
Ligde oynadığı son üç maçı kazanan turuncu-lacivertli takım, son 16 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 36 puanla ikinci sırada girdi. Medipol Başakşehir gibi son 3 maçını kazanan Fenerbahçe ise rakibinin iki puan gerisinde yer alıyor.
YANAL VE BURUK'TA DA EŞİTLİK VAR
Bu zorlu mücadele iki takımın teknik adamları için de büyük önem arz ediyor. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu zamana kadar değişik takımlarla birbirlerine 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Yanal, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u çalıştırmış, Buruk ise Başakşehir, Rizespor, Akhisaspor, Gaziantepspor ve Elazığspor'un başında yer almıştı. Bu karşılaşmalarda iki teknik adam da 2'şer kez gülen taraf oldu. 1 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Okan Buruk'un takımlarının attığı 12 gole, Ersun Yanal'ın ekipleri 7 gol ile karşılık verdi.
Ersun Yanal ve Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 2 (2019-2020)
Fenerbahçe: 3 - Rizespor: 2 (2018-2019)
Trabzonspor: 1 - Akhisarspor: 6 (2017-2018)
Gaziantepspor: 2 - Trabzonspor: 0 (2014-2015)
Elazığspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (2013-2014)
BAŞAKŞEHİR KADIKÖY'DE ZORLANIYOR
Başakşehir, ligde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Ülker Stadı'ndaki tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 3-2'lik skorla alan turuncu-lacivertli takım, diğer mücadelelerde ise 8 kez rakibine mağlup olurken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLAR (OPTA)
- Başakşehir'i konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Fenerbahçe, son iki sezondaki iki iç saha karşılaşmasından da galibiyetle ayrılamadı (1B 1M).
- Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile oynadığı maçı 2-1 kaybeden Başakşehir, en son 2014/15'te rakibini mağlup edemeden ligi tamamlamıştı.
- Fenerbahçe iç sahada oynadığı son dört Süper Lig maçını en az üçer gol atarak kazandı (toplam 16 gol).
- Süper Lig'de 16 haftadır yenilmeyen (10G 6B) ve bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi olan Başakşehir, son üç karşılaşmayı en az dörder gol atarak kazandı (toplam 13 gol).
- Fenerbahçe bu sezonun ilk haftasında oynadığı Gaziantep FK maçından (5-0) sonra çıktığı yedi iç saha karşılaşmasında da gol yedi.
- 2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla net gol pozisyonu bulan takım Fenerbahçe (62). Başakşehir ise bu alanda Trabzonspor'un (58) ardından üçüncü sırada yer alıyor (51).
- Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Vedat Muriqi (11 gol & 4 asist, 15 puan).
- Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de sahaya çıktığı son beş maçta da gol katkısı yapmayı başardı (2 gol & 5 asist).
- Teknik direktörlük kariyerinde Okan Buruk'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının ikisini kazanan Ersun Yanal (1B 2B), bu iki galibiyeti de son iki karşılaşmada aldı.
- Süper Lig tarihinde Fenerbahçe deplasmanına teknik direktör olarak çıktığı beş maçın dördünü kaybeden Okan Buruk, tek galibiyetini Mart 2018'de aldı (Fenerbahçe 2-3 Akhisarspor).
- 25.01.2020
- Güncelleme: 25.01.2020 12:37
- Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
- Avustralya Açık'ta Nadal ve Thiem 4. tura çıktı
- Kayserispor Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
- Adana Demirspor Boluspor maçı gelirlerini deprem bölgesine gönderecek
- Depremde hayatını kaybedenler için maçlarda saygı duruşu yapılacak
- Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! "Beşiktaş'a giderse serbest kalır"
- Spor camiasından Elazığ'daki deprem sonrası başsağlığı mesajları
- Galatasaray'ın kapısında bekleyen büyük tehlike! Dünya devleri transfer için...
- TFF'den Fenerbahçe'ye ceza gelecek mi? İşte yanıtı...
- Vedat Muriç için harekete geçtiler! İlk temas kuruldu
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.