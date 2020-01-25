Fenerbahçe - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli takım Hasan Ali Kaldırım dışında tam kadro olarak maça çıktı. Öte yandan Başakşehir'de Senegalli forvet Demba Ba'nın sart kart cezası bulunuyor. Konuk takımda ayrıca Berkay Özcan da sakatlığı devam ettiği için forma giyemedi. Bu arada Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, golcü oyuncu Vedat Muriç ve Luiz Gustavo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrildiği maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Max Kruse, Tolga , Muriqi.

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu. Clich, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci, Elia, Crivelli

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin 18'inci haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçın 11'ine göre 1 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, kaptan Emre Belözoğlu'nun yerine Garry Rodrigues'e görev verdi. Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçına şu 11'le çıktı: "Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Tolga, Ozan, Rodrigues, Max Kruse, Vedat."



EMRE BELÖZOĞLU YEDEK KULÜBESİNDE



Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir maçına yedek soyundu. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu emre Belözoğlu, Başakşehir maçında yedekler arasında yer aldı. Teknik heyetin kararı doğrultusunda yedek soyunan Emre Belözoğlu'nun yerine ise Rodriues ilk 11'de görev aldı.



'GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM' TİŞÖRTÜ İLE ISINDILAR



Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcular ısınmak için sahaya siyah tişörtle çıktı.



Sarı-lacivertli futbolcular, dün merkez üstü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik deprem için üzerinde 'Geçmiş olsun Türkiyem' yazılı siyah tişörtle çıktı. Tişörtün üzerinde ayrıca deprem hashtagi de yer aldı. Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, karşılaşma öncesi statta müzik yayını da yapmadı. Öte yandan iki takım futbolcuları sahaya ellerinde pankartlarla çıktı. Sarı-lacivertliler 'Geçmiş olsun Türkiyem Dualarımız Sizinle', Medipol Başakşehirli futbolcular ise 'Başımız Sağ olsun, Geçmiş Olsun' yazılı pankartlar taşıdı. Daha sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken İstiklal Marşı'nın okunması ile karşılaşma başladı.



STAT TURNİKELERİ ARIZA VERDİ



Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir maçında stadyum turnikelerinde arıza yaşandı. Karşılaşmasın başlamasına 1 saat kala statta bulunan turnikelerde arıza meydana geldi. Fenerium tribünü girişi, 1907 tribünü girişi, loca girişleri ve basın girişinde yer alan turnikelerdeki arıza sonrası kapılarda uzun kuyruklar oluştu. Uzun süren arızanın giderilememesinden sonra stat hoparlörlerinden duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda kulüple alakasız olarak sistemsel bir arızanın olduğu, turnikeler yerine açılan tahliye kapılarından taraftarların içeri alınacağı bildirildi. Manuel olarak yapılan bilet ve kimlik kontrolünün ardından sarı-lacivertli taraftarlar stada girerek takımlarına destek oldu.

FENERBAHÇE-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk ettiği zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Kritik müsabakada hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. VAR odasında ise Ali Şansalan görev yapıyor.





YANAL VE BURUK'TA DA EŞİTLİK VAR

Bu zorlu mücadele iki takımın teknik adamları için de büyük önem arz ediyor. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu zamana kadar değişik takımlarla birbirlerine 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Yanal, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u çalıştırmış, Buruk ise Başakşehir, Rizespor, Akhisaspor, Gaziantepspor ve Elazığspor'un başında yer almıştı. Bu karşılaşmalarda iki teknik adam da 2'şer kez gülen taraf oldu. 1 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Okan Buruk'un takımlarının attığı 12 gole, Ersun Yanal'ın ekipleri 7 gol ile karşılık verdi.

Ersun Yanal ve Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 2 (2019-2020)

Fenerbahçe: 3 - Rizespor: 2 (2018-2019)

Trabzonspor: 1 - Akhisarspor: 6 (2017-2018)

Gaziantepspor: 2 - Trabzonspor: 0 (2014-2015)

Elazığspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (2013-2014)

BAŞAKŞEHİR KADIKÖY'DE ZORLANIYOR

Başakşehir, ligde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Ülker Stadı'ndaki tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 3-2'lik skorla alan turuncu-lacivertli takım, diğer mücadelelerde ise 8 kez rakibine mağlup olurken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLAR (OPTA)