Fenerbahçe - Başakşehir | CANLI
Süper Lig'in 19. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Zirve yarışında olan iki takım, Fenerbahçe ve Başakşehir'in karşılaşması nefesleri kesiyor. Bu kritik karşılaşmaya Kadıköy Ülker Stadyumu ev sahipliği yaparken her iki takım da galibiyet için tüm kozlarını oynyor. Zirveyi çok yakından ilgilendiren bu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli takım Hasan Ali Kaldırım dışında tam kadro olarak maça çıktı. Öte yandan Başakşehir'de Senegalli forvet Demba Ba'nın sart kart cezası bulunuyor. Konuk takımda ayrıca Berkay Özcan da sakatlığı devam ettiği için forma giyemedi. Bu arada Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, golcü oyuncu Vedat Muriç ve Luiz Gustavo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrildiği maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Max Kruse, Tolga , Muriqi.
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu. Clich, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci, Elia, Crivelli
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin 18'inci haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçın 11'ine göre 1 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, kaptan Emre Belözoğlu'nun yerine Garry Rodrigues'e görev verdi. Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçına şu 11'le çıktı: "Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Tolga, Ozan, Rodrigues, Max Kruse, Vedat."
EMRE BELÖZOĞLU YEDEK KULÜBESİNDE
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir maçına yedek soyundu. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu emre Belözoğlu, Başakşehir maçında yedekler arasında yer aldı. Teknik heyetin kararı doğrultusunda yedek soyunan Emre Belözoğlu'nun yerine ise Rodriues ilk 11'de görev aldı.
'GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM' TİŞÖRTÜ İLE ISINDILAR
Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcular ısınmak için sahaya siyah tişörtle çıktı.
Sarı-lacivertli futbolcular, dün merkez üstü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik deprem için üzerinde 'Geçmiş olsun Türkiyem' yazılı siyah tişörtle çıktı. Tişörtün üzerinde ayrıca deprem hashtagi de yer aldı. Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, karşılaşma öncesi statta müzik yayını da yapmadı. Öte yandan iki takım futbolcuları sahaya ellerinde pankartlarla çıktı. Sarı-lacivertliler 'Geçmiş olsun Türkiyem Dualarımız Sizinle', Medipol Başakşehirli futbolcular ise 'Başımız Sağ olsun, Geçmiş Olsun' yazılı pankartlar taşıdı. Daha sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken İstiklal Marşı'nın okunması ile karşılaşma başladı.
STAT TURNİKELERİ ARIZA VERDİ
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir maçında stadyum turnikelerinde arıza yaşandı. Karşılaşmasın başlamasına 1 saat kala statta bulunan turnikelerde arıza meydana geldi. Fenerium tribünü girişi, 1907 tribünü girişi, loca girişleri ve basın girişinde yer alan turnikelerdeki arıza sonrası kapılarda uzun kuyruklar oluştu. Uzun süren arızanın giderilememesinden sonra stat hoparlörlerinden duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda kulüple alakasız olarak sistemsel bir arızanın olduğu, turnikeler yerine açılan tahliye kapılarından taraftarların içeri alınacağı bildirildi. Manuel olarak yapılan bilet ve kimlik kontrolünün ardından sarı-lacivertli taraftarlar stada girerek takımlarına destek oldu.
FENERBAHÇE-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk ettiği zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Kritik müsabakada hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. VAR odasında ise Ali Şansalan görev yapıyor.
YANAL VE BURUK'TA DA EŞİTLİK VAR
Bu zorlu mücadele iki takımın teknik adamları için de büyük önem arz ediyor. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu zamana kadar değişik takımlarla birbirlerine 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Yanal, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u çalıştırmış, Buruk ise Başakşehir, Rizespor, Akhisaspor, Gaziantepspor ve Elazığspor'un başında yer almıştı. Bu karşılaşmalarda iki teknik adam da 2'şer kez gülen taraf oldu. 1 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Okan Buruk'un takımlarının attığı 12 gole, Ersun Yanal'ın ekipleri 7 gol ile karşılık verdi.
Ersun Yanal ve Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 2 (2019-2020)
Fenerbahçe: 3 - Rizespor: 2 (2018-2019)
Trabzonspor: 1 - Akhisarspor: 6 (2017-2018)
Gaziantepspor: 2 - Trabzonspor: 0 (2014-2015)
Elazığspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (2013-2014)
BAŞAKŞEHİR KADIKÖY'DE ZORLANIYOR
Başakşehir, ligde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Ülker Stadı'ndaki tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 3-2'lik skorla alan turuncu-lacivertli takım, diğer mücadelelerde ise 8 kez rakibine mağlup olurken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLAR (OPTA)
- Başakşehir'i konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Fenerbahçe, son iki sezondaki iki iç saha karşılaşmasından da galibiyetle ayrılamadı (1B 1M).
- Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile oynadığı maçı 2-1 kaybeden Başakşehir, en son 2014/15'te rakibini mağlup edemeden ligi tamamlamıştı.
- Fenerbahçe iç sahada oynadığı son dört Süper Lig maçını en az üçer gol atarak kazandı (toplam 16 gol).
- Süper Lig'de 16 haftadır yenilmeyen (10G 6B) ve bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi olan Başakşehir, son üç karşılaşmayı en az dörder gol atarak kazandı (toplam 13 gol).
- Fenerbahçe bu sezonun ilk haftasında oynadığı Gaziantep FK maçından (5-0) sonra çıktığı yedi iç saha karşılaşmasında da gol yedi.
- 2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla net gol pozisyonu bulan takım Fenerbahçe (62). Başakşehir ise bu alanda Trabzonspor'un (58) ardından üçüncü sırada yer alıyor (51).
- Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Vedat Muriqi (11 gol & 4 asist, 15 puan).
- Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de sahaya çıktığı son beş maçta da gol katkısı yapmayı başardı (2 gol & 5 asist).
- Teknik direktörlük kariyerinde Okan Buruk'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının ikisini kazanan Ersun Yanal (1B 2B), bu iki galibiyeti de son iki karşılaşmada aldı.
- Süper Lig tarihinde Fenerbahçe deplasmanına teknik direktör olarak çıktığı beş maçın dördünü kaybeden Okan Buruk, tek galibiyetini Mart 2018'de aldı (Fenerbahçe 2-3 Akhisarspor).
- 25.01.2020
- Güncelleme: 25.01.2020 20:20
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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