Falette gün sayıyor

Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'nin gözü yönetimde... İdmanlarda çalışkanlığı ile dikkat çekmesine rağmen lisansı çıkarılamadığı için forma giyemeyen Gineli stoperin son limit kararının ardından umudu arttı. Oyuncu satılır satılmaz Falette'nin lisansı çıkarılacak. Bir aksilik olmazsa Simon Falette'nin haftaya Trabzon deplasmanında kadroda yer alması bekleniyor.