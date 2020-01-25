Falette gün sayıyor
Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'nin gözü yönetimde... İdmanlarda çalışkanlığı ile dikkat çekmesine rağmen lisansı çıkarılamadığı için forma giyemeyen Gineli stoperin son limit kararının ardından umudu arttı.
Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'nin gözü yönetimde... İdmanlarda çalışkanlığı ile dikkat çekmesine rağmen lisansı çıkarılamadığı için forma giyemeyen Gineli stoperin son limit kararının ardından umudu arttı. Oyuncu satılır satılmaz Falette'nin lisansı çıkarılacak. Bir aksilik olmazsa Simon Falette'nin haftaya Trabzon deplasmanında kadroda yer alması bekleniyor.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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