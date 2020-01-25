Falette gün sayıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Falette gün sayıyor

Falette gün sayıyor

Falette gün sayıyor

'tan kiralanan 'nin gözü yönetimde... İdmanlarda çalışkanlığı ile dikkat çekmesine rağmen lisansı çıkarılamadığı için forma giyemeyen Gineli stoperin son limit kararının ardından umudu arttı.

Eintracht Frankfurt'tan kiralanan 'nin gözü yönetimde... İdmanlarda çalışkanlığı ile dikkat çekmesine rağmen lisansı çıkarılamadığı için forma giyemeyen Gineli stoperin son limit kararının ardından umudu arttı. Oyuncu satılır satılmaz Falette'nin lisansı çıkarılacak. Bir aksilik olmazsa Simon Falette'nin haftaya deplasmanında kadroda yer alması bekleniyor.

  1. 25.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falette gün sayıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN