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25 Ocak 2020, Cumartesi
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yeni sponsor

Akademiye yeni sponsor

Sarı-lacıvertlı kulüp, ile Akademi takımları için forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Fenerbahçe 19, 17, 16, 15 ve 14 Yaş Altı takımları, karşılaşmalara göğsünde HDI Sigorta yazılı formalar ile çıkacak.

Sarı-lacıvertlı kulüp, ile Akademi takımları için forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Fenerbahçe 19, 17, 16, 15 ve 14 Yaş Altı takımları, karşılaşmalara göğsünde HDI Sigorta yazılı formalar ile çıkacak.

  1. 25.1.2020
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