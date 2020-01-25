Akademiye yeni sponsor

Sarı-lacıvertlı kulüp, HDI Sigorta ile Fenerbahçe Futbol Akademi takımları için forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Fenerbahçe 19, 17, 16, 15 ve 14 Yaş Altı takımları, karşılaşmalara göğsünde HDI Sigorta yazılı formalar ile çıkacak.