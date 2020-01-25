Akademiye yeni sponsor
Sarı-lacıvertlı kulüp, HDI Sigorta ile Fenerbahçe Futbol Akademi takımları için forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Fenerbahçe 19, 17, 16, 15 ve 14 Yaş Altı takımları, karşılaşmalara göğsünde HDI Sigorta yazılı formalar ile çıkacak.
Sarı-lacıvertlı kulüp, HDI Sigorta ile Fenerbahçe Futbol Akademi takımları için forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Fenerbahçe 19, 17, 16, 15 ve 14 Yaş Altı takımları, karşılaşmalara göğsünde HDI Sigorta yazılı formalar ile çıkacak.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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