Max Kruse'den transfer yanıtı: Şampiyonluk...

Fenerbahçe'nin sezon başında Alman ekibi Werder Bremen'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse için çeşitli kulüplerden teklifler geldiği iddia ediliyordu. TFF'nin belirlediği harcama limitine takılan sarı-lacivertli takımın, buna rağmen son haftanın formda ismi Kruse'yi satmaya sıcak bakmadığı aktarılmıştı.

31 yaşındaki Alman futbolcu için son olarak Real Betis'in ilgilendiği yönünde bir haber paylaşıldı. İspanyol basınında çıkan bu iddianın ardından tecrübeli isim, Fenerbahçe yönetimine ayrılmayı düşünmediğini iletti ve "İyi bir hava yakaladık. Şampiyonluğa kenetlenmiş durumdayız. Bu havayı bozmak istemiyorum. Türkiye Ligi'nde şampiyonluk yaşamak, kariyer hedeflerimden biri" dedi.

Kruse'nin bu açıklamalarıyla transfer olacağı yönündeki haberlere nokta koyduğu ifade ediliyor.