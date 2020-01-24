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24 Ocak 2020, Cuma
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'den transfer yanıtı: Şampiyonluk...

Max Kruse'den transfer yanıtı: Şampiyonluk...

'nin sezon başında renklerine bağladığı 'ye ve 'dan teklifler olduğu konuşuluyordu. Alman futbolcu yaptığı açıklama ile bu söylentilere yanıt verdi.

'nin sezon başında Alman ekibi 'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı için çeşitli kulüplerden teklifler geldiği iddia ediliyordu. 'nin belirlediği harcama limitine takılan sarı-lacivertli takımın, buna rağmen son haftanın formda ismi Kruse'yi satmaya sıcak bakmadığı aktarılmıştı.

31 yaşındaki Alman futbolcu için son olarak 'in ilgilendiği yönünde bir haber paylaşıldı. İspanyol basınında çıkan bu iddianın ardından tecrübeli isim, Fenerbahçe yönetimine ayrılmayı düşünmediğini iletti ve "İyi bir hava yakaladık. Şampiyonluğa kenetlenmiş durumdayız. Bu havayı bozmak istemiyorum. Ligi'nde şampiyonluk yaşamak, kariyer hedeflerimden biri" dedi.

Kruse'nin bu açıklamalarıyla transfer olacağı yönündeki haberlere nokta koyduğu ifade ediliyor.

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  1. 24.01.2020
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