Max Kruse'den transfer yanıtı: Şampiyonluk...
Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Max Kruse'ye Almanya ve İspanya'dan teklifler olduğu konuşuluyordu. Alman futbolcu yaptığı açıklama ile bu söylentilere yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Alman ekibi Werder Bremen'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse için çeşitli kulüplerden teklifler geldiği iddia ediliyordu. TFF'nin belirlediği harcama limitine takılan sarı-lacivertli takımın, buna rağmen son haftanın formda ismi Kruse'yi satmaya sıcak bakmadığı aktarılmıştı.
31 yaşındaki Alman futbolcu için son olarak Real Betis'in ilgilendiği yönünde bir haber paylaşıldı. İspanyol basınında çıkan bu iddianın ardından tecrübeli isim, Fenerbahçe yönetimine ayrılmayı düşünmediğini iletti ve "İyi bir hava yakaladık. Şampiyonluğa kenetlenmiş durumdayız. Bu havayı bozmak istemiyorum. Türkiye Ligi'nde şampiyonluk yaşamak, kariyer hedeflerimden biri" dedi.
Kruse'nin bu açıklamalarıyla transfer olacağı yönündeki haberlere nokta koyduğu ifade ediliyor.
- 24.01.2020
- Kasımpaşa Anıl Koç'u renklerine bağladı
- Fenerbahçe Beko AX Armani Exchange Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?
- Liverpool şampiyonluğunu ne zaman ilan edecek?
- Avustralya Açık'tan elenen Caroline Wozniacki tenisi bıraktı
- Lakers LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Nets'i mağlup etti
- Fenerbahçe eski flörtüyle yeniden görüşmelere başladı! İki transfer birden...
- Fenerbahçe'nin genç yıldızı paylaşılamıyor! Ferdi Kadıoğlu için scout yolladılar
- Adı Fenerbahçe ile anılan Galatasaraylı oyuncu için resmi teklif! Sözleşme uzatmamıştı...
- Sözleşmesindeki o maddeler ortaya çıktı! Burak Yılmaz...
- Teklif yenilendi! Milli stoper Galatasaray'a
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Max Kruse'den transfer yanıtı: Şampiyonluk... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.