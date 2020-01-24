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24 Ocak 2020, Cuma
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İşte scoutların yeni gözdesi!

İşte Fenerbahçe scoutların yeni gözdesi!

Harcama limiti konusunda hâlâ rahatlayamayan , bir yandan da geleceğin kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, 'nde Independiente forması giyen 'i listesine aldı.

Harcama limiti konusunda hâlâ rahatlayamayan , bir yandan da geleceğin kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, 'nde Independiente forması giyen 'i listesine aldı. 20 yaşındaki kanat oyuncusu için teknik heyete rapor verilirken, bir görüşme gerçekleştirileceği iddia edildi.

  1. 24.1.2020
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