İşte Fenerbahçe scoutların yeni gözdesi!
Harcama limiti konusunda hâlâ rahatlayamayan Fenerbahçe, bir yandan da geleceğin kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, Ekvador Ligi'nde Independiente forması giyen Jhon Jairo Sanchez'i listesine aldı.
Harcama limiti konusunda hâlâ rahatlayamayan Fenerbahçe, bir yandan da geleceğin kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, Ekvador Ligi'nde Independiente forması giyen Jhon Jairo Sanchez'i listesine aldı. 20 yaşındaki kanat oyuncusu için teknik heyete rapor verilirken, bir görüşme gerçekleştirileceği iddia edildi.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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