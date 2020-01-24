İşte Fenerbahçe scoutların yeni gözdesi!

Harcama limiti konusunda hâlâ rahatlayamayan Fenerbahçe, bir yandan da geleceğin kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, Ekvador Ligi'nde Independiente forması giyen Jhon Jairo Sanchez'i listesine aldı. 20 yaşındaki kanat oyuncusu için teknik heyete rapor verilirken, bir görüşme gerçekleştirileceği iddia edildi.