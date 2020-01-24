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24 Ocak 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç: Taraftarımızla kazanacağız

Kupada attığı golle 'de siftah yapan , maçı için de iddialı konuştu. Golcü oyuncu, "2020'ye çok iyi girdik. 2 maç 2 galibiyet. Önümüzde Başakşehir maçı var. İyi hazırlanıyoruz. Aklımızda sadece galibiyet var. Taraftarlarımızın desteğiyle de kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Mevlüt, 2020'nin kendisi açısından daha iyi geçeceğini de belirtti.

Kupada attığı golle 'de siftah yapan , maçı için de iddialı konuştu. Golcü oyuncu, "2020'ye çok iyi girdik. 2 maç 2 galibiyet. Önümüzde Başakşehir maçı var. İyi hazırlanıyoruz. Aklımızda sadece galibiyet var. Taraftarlarımızın desteğiyle de kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Mevlüt, 2020'nin kendisi açısından daha iyi geçeceğini de belirtti.

SOĞUĞA KARŞI BERE+ELDİVEN
Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler dün pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Dondurucu soğuktan korunmak için Yanal ile futbolcular bere ve eldiven giydi.

  1. 24.1.2020
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