Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç: Taraftarımızla kazanacağız

Kupada attığı golle Fenerbahçe'de siftah yapan Mevlüt Erdinç, Başakşehir maçı için de iddialı konuştu. Golcü oyuncu, "2020'ye çok iyi girdik. 2 maç 2 galibiyet. Önümüzde Başakşehir maçı var. İyi hazırlanıyoruz. Aklımızda sadece galibiyet var. Taraftarlarımızın desteğiyle de kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Mevlüt, 2020'nin kendisi açısından daha iyi geçeceğini de belirtti.



SOĞUĞA KARŞI BERE+ELDİVEN

Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler dün pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Dondurucu soğuktan korunmak için Yanal ile futbolcular bere ve eldiven giydi.