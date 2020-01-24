Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç: Taraftarımızla kazanacağız
Kupada attığı golle Fenerbahçe'de siftah yapan Mevlüt Erdinç, Başakşehir maçı için de iddialı konuştu. Golcü oyuncu, "2020'ye çok iyi girdik. 2 maç 2 galibiyet. Önümüzde Başakşehir maçı var. İyi hazırlanıyoruz. Aklımızda sadece galibiyet var. Taraftarlarımızın desteğiyle de kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Mevlüt, 2020'nin kendisi açısından daha iyi geçeceğini de belirtti.
Kupada attığı golle Fenerbahçe'de siftah yapan Mevlüt Erdinç, Başakşehir maçı için de iddialı konuştu. Golcü oyuncu, "2020'ye çok iyi girdik. 2 maç 2 galibiyet. Önümüzde Başakşehir maçı var. İyi hazırlanıyoruz. Aklımızda sadece galibiyet var. Taraftarlarımızın desteğiyle de kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Mevlüt, 2020'nin kendisi açısından daha iyi geçeceğini de belirtti.
SOĞUĞA KARŞI BERE+ELDİVEN
Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler dün pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Dondurucu soğuktan korunmak için Yanal ile futbolcular bere ve eldiven giydi.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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