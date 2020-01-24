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24 Ocak 2020, Cuma
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, maçına hazır

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır

Futbol Takımı, 'in 19. haftasında yarın sahasında yapacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ndeki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın devamında taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa giren yarın saat 20.00'de ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak.


  1. 24.01.2020
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