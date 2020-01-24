Dünyaca ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin Rodriguez transferini açıkladı!
Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun limit harcama kısıtlamasına takılmıştı... Sarı lacivertlilerin itirazının ardından 16 Milyon TL'lik kolaylama sağlanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçeli kurmaylar, ara transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala hareketliliğini hızlandırdı! Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Milanlı Rodriguez için anlaşmaya vardı! İşte detaylar...
Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, TFF'den gelen limit arttırımı haberini dört gözle bekliyordu. TFF, Fenerbahçe'ye 16 Milyon TL'lik kolaylık sağlamıştı.
Sarı lacivertliler bu rakamı düşük bulsa da, ekonomik olarak dengeleri sağlamak adına çalışmalarını sürdürürken, ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre 2. transferine nokta koymaya hazırlanıyor.
Daha önce sadece Frankfurt'tan Simon Falette'ye imza attıran ancak mali sorunlar nedeniyle henüz lisansını çıkartamayan Fenerbahçe, 2. imzasını attırmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez için her konuda anlaşmaya vardı.
ÜNLÜ GAZETECİ DUYURDU!
Nicolo Schira'nın haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu ile limit arttırımı konusunda uzlaşan Fenerbahçe, Milan ve Ricardo Rodriguez cephesiyle anlaşmaya vardı.
OPSİYON 5 MİLYON EURO!
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre sarı lacivertliler, kiralık olarak kadrosuna dahil edeceği oyuncu için Milan ile 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu karşılığında el sıkıştı.
RICARDO RODRIGUEZ KİMDİR?
Ricardo Rodriguez, 25 Ağustos 1992 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi. Kariyerine FC Schwamendingen takımında başlayan Ricardo Rodriguez, FC Zurich takımı ile ilk profesyonel deneyimini yaşamıştır.
2010 yılına kadar FC Zurich formasını terleten oyuncu, 2012 yılında ise Wolfsburg'a 8 milyon 500 bin Euro bedelle transfer olmuştur.
Burada 5 yıl top koşturan oyuncu, 2017 yaz transfer döneminde ise Milan kadrosuna 15 milyon Euro bedelle katılmıştır.
Sol ayağına hakim olan Şili asıllı Rodriguez, 1,80 boyunda ve sol bek mevkisinde forma giymektedir.
- 24.01.2020
- Güncelleme: 24.01.2020 15:43
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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