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23 Ocak 2020, Perşembe
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haber bekliyor! Fenerbahçe için büyük gün

Ricardo Rodriguez haber bekliyor! Fenerbahçe için büyük gün

Sol bek için anlaşma sağlanan 'in de gözü Tahkim'de! Harcama limiti için olumlu yanıt çıkarsa Ricardo Rodriguez hemen ’a getirilecek. Falette’ye de lisans çıkarılacak.

Fenerbahçe'nin takım harcama limitleriyle ilgili Kulüp Lisans Kurulu'na yaptığı başvurunun kısmen kabul, kısmen ise reddedilmesiyle ilgili Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın bugün sonuçlanması bekleniyor. Tahkim, salı günü yaptığı toplantıda Fenerbahçeli yöneticileri dinlemişti. Sarı-lacivertliler, yaklaşık 1.5 saat kurul üyelerine itiraz gerekçelerini anlatıp, özel bankalarla yaptıkları yapılandırma anlaşmasının tam olarak kabul edilmesini istedi.

BEKLENTİLER OLUMLU

Tahkim toplantı sonrası Lisans Kurulu'ndan yapılandırma anlaşmasının kısmen ret edilmesinin gerekçesiyle ilgili açıklama istemişti. Lisans Kurulu gerekli dosyayı bugün iletecek. Tahkim Kurulu da yapacağı nihai toplantı ile kararını açıklayacak. Olumlu karar çıkarsa Fenerbahçe'nin transferde önü açılacak. Aksi durumda ise başkan Ali Koç'un deyimiyle transfer yapılamayacak. Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette de başka takıma gönderilecek.

RODRIGUEZ HABER BEKLİYOR

Sol bek için anlaşma sağlanan 'in de gözü Tahkim'de!.. Olumlu yanıt gelirse İsviçreli sol bek bu gece 'a getirilecek. 27 yaşındaki oyuncu, Milan'dan satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanacak. Aynı şekilde Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'nin de lisansı çıkartılacak. Falette ve işlemlerinin yetişmesi halinde Rodriguez, teknik direktör 'ın onay vermesi halinde maçının kadrosunda yer alacak.

  1. 23.1.2020
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