Rami şaşkınlığı
Gönderilmesi planlanan Fransız stoper, kupadaki performansıyla ‘Daha önce neredeydin?’ dedirtti.
Fenerbahçe'de kulüp bulması istenen Adil Rami, Ziraat Türkiye Kupası'nda ortaya koyduğu futbolla kafa karıştırdı. Şimdiye kadar hayal kırıklığı yaşatan 34 yaşındaki stoper, Kayserispor önünde çok istekli görünürken, defansta yaptığı başarılı müdahalelerle alkış aldı. Rami'nin performansı takımda kalma şansını da artırdı. Teknik heyetin, tecrübeli savunmacı için yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi. Sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Rami, ligde sadece 1 maçta forma giyebilirken, onda da devrede oyundan alınmıştı.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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