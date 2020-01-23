O artık Inter’li

Victor Moses, Inter ile resmi sözleşmeyi imzaladı... İtalyan basını, sağlık kontrolünü geçen Nijeryalı kanat oyuncusu ile yıllık 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat yapıldığını duyurdu. Anlaşmanın kiralık olduğu, İnter'in Chelsea'ye 12 milyon euro ödeyerek bonservisini alma hakkına da sahip bulunduğu yazıldı. İnter'in F.Bahçe ve Chelsea ile bürokratik yazışmaları tamamladıktan sonra transferin resmen açıklanacağı ifade edildi.