O artık Inter’li
Victor Moses, Inter ile resmi sözleşmeyi imzaladı... İtalyan basını, sağlık kontrolünü geçen Nijeryalı kanat oyuncusu ile yıllık 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat yapıldığını duyurdu.
Victor Moses, Inter ile resmi sözleşmeyi imzaladı... İtalyan basını, sağlık kontrolünü geçen Nijeryalı kanat oyuncusu ile yıllık 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat yapıldığını duyurdu. Anlaşmanın kiralık olduğu, İnter'in Chelsea'ye 12 milyon euro ödeyerek bonservisini alma hakkına da sahip bulunduğu yazıldı. İnter'in F.Bahçe ve Chelsea ile bürokratik yazışmaları tamamladıktan sonra transferin resmen açıklanacağı ifade edildi.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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