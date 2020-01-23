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23 Ocak 2020, Perşembe
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O artık Inter’li

O artık Inter’li

 Moses, Inter ile resmi sözleşmeyi imzaladı... İtalyan basını, sağlık kontrolünü geçen Nijeryalı kanat oyuncusu ile yıllık 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat yapıldığını duyurdu.

Moses, Inter ile resmi sözleşmeyi imzaladı... İtalyan basını, sağlık kontrolünü geçen Nijeryalı kanat oyuncusu ile yıllık 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat yapıldığını duyurdu. Anlaşmanın kiralık olduğu, 'in 'ye 12 milyon euro ödeyerek bonservisini alma hakkına da sahip bulunduğu yazıldı. İnter'in F.Bahçe ve Chelsea ile bürokratik yazışmaları tamamladıktan sonra transferin resmen açıklanacağı ifade edildi.

  1. 23.1.2020
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