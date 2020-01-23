Mevlüt'e tam puan
Kupada dikkat çeken bir diğer isim Mevlüt Erdinç oldu.
Kupada dikkat çeken bir diğer isim Mevlüt Erdinç oldu. Sarı-lacivertli formayla ilk golünü atan 32 yaşındaki forvet, performansının yanı sıra arkasında oynayan Kruse ile uyumlu bir görüntü çizerek beğeni topladı.
- 23.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Mevlüt'e tam puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.