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23 Ocak 2020, Perşembe
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Mevlüt'e tam puan

Mevlüt'e tam puan

Kupada dikkat çeken bir diğer isim oldu.

Kupada dikkat çeken bir diğer isim oldu. Sarı-lacivertli formayla ilk golünü atan 32 yaşındaki forvet, performansının yanı sıra arkasında oynayan Kruse ile uyumlu bir görüntü çizerek beğeni topladı.

  1. 23.1.2020
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