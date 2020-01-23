"Kendimi öldürmek istedim"
Sezon başında gönderilen Carlos Kameni, Espanyol'da oynarken ırkçılığa maruz kaldığını söyledi.
Sezon başında gönderilen Carlos Kameni, Espanyol'da oynarken ırkçılığa maruz kaldığını söyledi. 35 yaşındaki kaleci, "Böyle bir şey yaşadığında, eve gidip kendini öldürmek istiyorsun. İspanya gibi bir ülkede bu nasıl yaşandı, anlamıyorum. Ben 20 yaşında böyle bir şey düşünüyorsam, 8 yaşında bir çocuk ne düşünür, hayal edin" dedi.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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