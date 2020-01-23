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23 Ocak 2020, Perşembe
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"Kendimi öldürmek istedim"

"Kendimi öldürmek istedim"

Sezon başında gönderilen , Espanyol'da oynarken ırkçılığa maruz kaldığını söyledi.

Sezon başında gönderilen , Espanyol'da oynarken ırkçılığa maruz kaldığını söyledi. 35 yaşındaki kaleci, "Böyle bir şey yaşadığında, eve gidip kendini öldürmek istiyorsun. gibi bir ülkede bu nasıl yaşandı, anlamıyorum. Ben 20 yaşında böyle bir şey düşünüyorsam, 8 yaşında bir çocuk ne düşünür, hayal edin" dedi.

  1. 23.1.2020
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