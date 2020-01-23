Fırat Aydınus yönetecek
Merkez Hakem Kurulu, kritik Fenerbahçe- M. Başakşehir maçına Fırat Aydınus'u atadı.
Merkez Hakem Kurulu, kritik Fenerbahçe- M. Başakşehir maçına Fırat Aydınus'u atadı. Cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. VAR odasında Ali Şansalan yer alacak. Fenerbahçe, son 3 sezonda Aydınus ile 13 maçta, 2 kez kazanabildi.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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