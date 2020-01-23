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23 Ocak 2020, Perşembe
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yönetecek

Fırat Aydınus yönetecek

, kritik - M. maçına 'u atadı.

, kritik - M. maçına 'u atadı. Cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. VAR odasında Ali Şansalan yer alacak. Fenerbahçe, son 3 sezonda Aydınus ile 13 maçta, 2 kez kazanabildi.

  1. 23.1.2020
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