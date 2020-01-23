Fırat Aydınus yönetecek

Merkez Hakem Kurulu, kritik Fenerbahçe- M. Başakşehir maçına Fırat Aydınus'u atadı. Cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. VAR odasında Ali Şansalan yer alacak. Fenerbahçe, son 3 sezonda Aydınus ile 13 maçta, 2 kez kazanabildi.