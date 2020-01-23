Fener’den 4.17 vurgusu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fener’den 4.17 vurgusu

Fener’den 4.17 vurgusu

Fener’den 4.17 vurgusu

'nin resmi twitter hesabının dünkü paylaşımı günün en çok konuşulanları arasına girdi.

'nin resmi twitter hesabının dünkü paylaşımı günün en çok konuşulanları arasına girdi. maçında 4 dakika 17 saniyelik VAR incelemesinin ardından golün verilmesine vurgu yapan sarı-lacivertliler, saat 16.17'de stat ve taraftarların videsonu paylaşıp, "Omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız" ifadesini kullandı. Bu arada ilk yarıdaki Göztepe maçında VAR hakemi olan , karşılaşmasında orta hakem olarak görev yapacak.

  1. 23.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fener’den 4.17 vurgusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN