Fener’den 4.17 vurgusu

Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabının dünkü paylaşımı günün en çok konuşulanları arasına girdi. Göztepe maçında 4 dakika 17 saniyelik VAR incelemesinin ardından golün verilmesine vurgu yapan sarı-lacivertliler, saat 16.17'de stat ve taraftarların videsonu paylaşıp, "Omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız" ifadesini kullandı. Bu arada ilk yarıdaki Göztepe maçında VAR hakemi olan Fırat Aydınus, Başakşehir karşılaşmasında orta hakem olarak görev yapacak.