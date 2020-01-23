Fener’den 4.17 vurgusu
Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabının dünkü paylaşımı günün en çok konuşulanları arasına girdi.
Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabının dünkü paylaşımı günün en çok konuşulanları arasına girdi. Göztepe maçında 4 dakika 17 saniyelik VAR incelemesinin ardından golün verilmesine vurgu yapan sarı-lacivertliler, saat 16.17'de stat ve taraftarların videsonu paylaşıp, "Omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız" ifadesini kullandı. Bu arada ilk yarıdaki Göztepe maçında VAR hakemi olan Fırat Aydınus, Başakşehir karşılaşmasında orta hakem olarak görev yapacak.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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