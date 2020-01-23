Bilerek mi normal mi?
Gaziantep maçındaki 2. sarı kartı 'bilinçli gördüğü' gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Vedat Muriç ile ilgili kararın da bugün açıklanması bekleniyor.
Gaziantep maçındaki 2. sarı kartı 'bilinçli gördüğü' gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Vedat Muriç ile ilgili kararın da bugün açıklanması bekleniyor. Muriç kusurlu bulunursa talimatlara göre cezası en az 2 maç. Kupada oynamayan yıldız, bu takdirde ligdeki Başakşehir maçında da forma giyemeyecek. F.Bahçeli yönetici Alper Pirşen, "Bu sezon Caner Erkin yaptı aynı şeyi ama bir şey olmadı" derken, Muriç'in PFDK'ya sevkinin dahi yanlış olduğunu söyledi. Ersun Yanal da niyet okuyuculukla karar vermenin doğru olmayacağını dile getirdi.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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