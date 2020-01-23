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23 Ocak 2020, Perşembe
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Bilerek mi normal mi?

Bilerek mi normal mi?

 maçındaki 2. 'bilinçli gördüğü' gerekçesiyle tedbirli olarak 'ya sevk edilen ile ilgili kararın da bugün açıklanması bekleniyor.

maçındaki 2. 'bilinçli gördüğü' gerekçesiyle tedbirli olarak 'ya sevk edilen ile ilgili kararın da bugün açıklanması bekleniyor. Muriç kusurlu bulunursa talimatlara göre cezası en az 2 maç. Kupada oynamayan yıldız, bu takdirde ligdeki maçında da forma giyemeyecek. F.Bahçeli yönetici Alper Pirşen, "Bu sezon yaptı aynı şeyi ama bir şey olmadı" derken, Muriç'in PFDK'ya sevkinin dahi yanlış olduğunu söyledi. da niyet okuyuculukla karar vermenin doğru olmayacağını dile getirdi.

  1. 23.1.2020
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