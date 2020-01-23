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23 Ocak 2020, Perşembe
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mesaisi başladı

Başakşehir mesaisi başladı

Kanarya ligde ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kanarya ligde ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. yönetimindeki idmanda kupa maçında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması ile yetindi. Diğer futbolcuların ise dar alanda çift kale maçlar yaptığı bildirildi.

  1. 23.1.2020
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