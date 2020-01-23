Başakşehir mesaisi başladı
Kanarya ligde Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kanarya ligde Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ersun Yanal yönetimindeki idmanda kupa maçında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması ile yetindi. Diğer futbolcuların ise dar alanda çift kale maçlar yaptığı bildirildi.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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