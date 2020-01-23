Başakşehir mesaisi başladı

Kanarya ligde Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ersun Yanal yönetimindeki idmanda kupa maçında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması ile yetindi. Diğer futbolcuların ise dar alanda çift kale maçlar yaptığı bildirildi.