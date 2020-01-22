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22 Ocak 2020, Çarşamba
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'Zaman kazanma projesi mi?'

Sarı-lacivertli yöneticisi , 'in dünkü kararını şöyle yorumladı: "Bu , yoksa adaleti sağlamak için mi göreceğiz. 5 değil 15 cephede de savaşarız. F.Bahçe'nin hatasını nereden buluruz diye araştırıyorlar."

Sarı-lacivertli yöneticisi , 'in dünkü kararını şöyle yorumladı: "Bu , yoksa adaleti sağlamak için mi göreceğiz. 5 değil 15 cephede de savaşarız. F.Bahçe'nin hatasını nereden buluruz diye araştırıyorlar."

  1. 22.1.2020
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