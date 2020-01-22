Sarı-lacivertli yöneticisi Alper Pirşen, Tahkim'in dünkü kararını şöyle yorumladı: "Bu zaman kazanma projesi mi, yoksa adaleti sağlamak için mi göreceğiz. 5 değil 15 cephede de savaşarız. Sürekli F.Bahçe'nin hatasını nereden buluruz diye araştırıyorlar."