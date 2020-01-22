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22 Ocak 2020, Çarşamba
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‘Yolun sonu şampiyonluk’

‘Yolun sonu şampiyonluk’

Bu sezon transfer olduğu ’ye büyük güç katan , iddialı konuştu: Tüm camianın beklentisini karşılayacağız, o kupayı kaldıracağız.

formasıyla kısa sürede tüm taraftarların sevgilisi haline gelen , iddialı konuştu. 7. yılına girdiği 'de çok güzel günler geçirdiğini belirten Kosovalı futbolcu, "Küçük yaştan bu yana hayalini kurduğum yerdeyim. Türkiye'nin en büyük kulübünde forma giyiyorum. Buranın büyüklüğünü her geçen gün daha da iyi anlıyorum" dedi. 25 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Kulübün içine girdikten sonra taraftarın gücünü de daha yakından hissettim. Sürekli bizim arkamızdalar ve nereye gidersek gidelim takımlarını sonuna kadar destekliyorlar. Fenerbahçe'deki hedefim burada geçirdiğim her gün elimden gelenin en iyisini yapabilmek. Takım arkadaşlarımızla da tüm camianın beklentisini karşılayacağız. Sezon sonunda 'de şampiyonluk kupasının sahibi biz olacağız."

  1. 22.1.2020
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