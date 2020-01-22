‘Yolun sonu şampiyonluk’

Fenerbahçe formasıyla kısa sürede tüm taraftarların sevgilisi haline gelen Vedat Muriç, iddialı konuştu. 7. yılına girdiği Türkiye'de çok güzel günler geçirdiğini belirten Kosovalı futbolcu, "Küçük yaştan bu yana hayalini kurduğum yerdeyim. Türkiye'nin en büyük kulübünde forma giyiyorum. Buranın büyüklüğünü her geçen gün daha da iyi anlıyorum" dedi. 25 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Kulübün içine girdikten sonra taraftarın gücünü de daha yakından hissettim. Sürekli bizim arkamızdalar ve nereye gidersek gidelim takımlarını sonuna kadar destekliyorlar. Fenerbahçe'deki hedefim burada geçirdiğim her gün elimden gelenin en iyisini yapabilmek. Takım arkadaşlarımızla da tüm camianın beklentisini karşılayacağız. Sezon sonunda Süper Lig'de şampiyonluk kupasının sahibi biz olacağız."