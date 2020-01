Usta yorumcudan flaş sözler! ''Muriç o kartı bilerek gördü''

Fenerbahçe, Gaziantep'i 2-0 yendi, cezalı duruma düşen Muriç'in cezasını kupada çekmek için bilerek kırmızı kart gördüğü öne sürüldü.

Bu konuda neler söylemek istersiniz?



UZUNDURUKAN: Sonuçta statüde bir kuralı delmeye, kurnazlık yapmaya müsait bir boşluk var. Ziraat Türkiye Kupası ile lig statüsü ayrı tutulmalı. Kupa maçında cezalı duruma düşen kupada, ligde cezalı duruma düşen de ligde cezasını çekmeli. Vedat Muriç, oyunun kuralını uygun bir biçimde kırmızı kart gördü.



Tabii ki Ersun Yanal en büyük silahını Başakşehir maçında oynatmak ister; Muriç de oynamak ister. Kural kitabında böyle bir boşluk olunca da bu fırsata çevrilir. Daha önce de ligimizde bunun örneklerini gördük. Bunu ilk yapan Vedat değil! Kural değişmezse de son yapan da olmayacak. Ben Muriç'in Başakşehir maçında oynayabilmek için 2. sarı kartı gördüğünü düşünüyorum.



Çünkü topsuz alanda rakibine gereksiz faul yapıyor. Hem de sarı kartı varken. Hakem kart göstermeyince, oyun durmuşken topa vurup 2. sarı kartı görüyor. Muriç, topa müdahale ederken veya ikili mücadelede 2. sarıyı görmüyor. Hem de skor 2-0'ken ve uzatma anlarında kırmızıyı görüyor.

O zaman herkesin aklına da 'Muriç 2. sarıyı Başakşehir maçında oynayabilmek için gördü' yorumu geliyor. Sorarım size; 'Vedat bu cezayı ligde çekecek olsaydı 2. sarı kartı görür müydü? Nokta!



TOROĞLU: Muriç o kartı bilerek gördü. Ne Fenerbahçe'ye ne de Muriç'e yakıştı. Bırakın topa vurmayı daha öncesinde top yokken yaptığı hareket zaten sarı kartlık. Hakem onu atlayınca bu sefer ikinci hareketle kart almaya gitti.



KAPSAL: Vedat Muriç, bilerek kart gördü. TFF hem lig hem kupadaki kartları ayırmadığından profesyonel hayatta bunların yaşanması çok anormal bir durum değil. Vedat'ın yaptığı rakibin emeğine karşı bir saygısızlık değil ki. Rakibe yapılan bir ahlaksızlık da yok.



Şampiyonluk yarışında yer alan her takımdaki oyuncu bunu yapabilirdi. Bu stratejik bir eylemdir. Başakşehir maçını düşünerek böyle davranmıştır. Bunu emek hırsızlığı ile karıştırmamak gerek. Her antrenör bu düşüncede olabilir. Bu gayet normal.



KORKMAZ: Vedat Muriç sadece iyi bir futbolcu değil, benim nezdimde iyi de bir insan. Kafamdaki imajı hayli temiz. Açık konuşayım; Vedat eğer 'Bilerek kart görmedim' diyorsa benim açımdan sorun yok.



GELMESİ BİLE HATAYDI

Başkan Ali Koç, geldiğinden bu yana 30'a yakın fiyasko transfer yapan Comolli'yi gönderdi. Taraftar, Fransız sportif direktörün gitmesine sevindi.



UZUNDURUKAN: Başkan Ali Koç, Comolli ile sözleşme imzalarken, 'En iyisini getirdik!' demişti. En iyisi buysa, vay Fenerbahçe'nin haline...

Comolli'nin yaptığı transferler için medyadaki fanatik Fenerbahçe yorumcuları 'Çöp transferler' yorumunu yaptı durdu! Comolli çok geç gönderildi. Yaptığı vasat transferlerle takımın adeta canına okudu ve milyonlarla euro zarar verdi.



Görevde kaldığı süre içinde de 1 milyon euro'dan fazla parayı cebini indirdi gitti! Kim kârlı çıktı bu işten! Yaptığı işte son derece başarısız olan Comolli! Fenerbahçe taraftarı tabii ki sevinecek Comolli'nin gidişine! Ama Comilli'nin Fenerbahçe'de uğrattığı tahribatı kim tamir edecek? İşte burası çok önemli...



TOROĞLU: Bence sorunun içindeki soru yanlış, Comolli'nin getirilmesi külliyen yanlıştı. Bunu da yapan Ali Koç, sakın bütün suçu Comolli'ye yüklemesin.



KAPSAL: Comolli gibi Avrupa'da çok başarılı olamamış, hatta son Liverpool macerasında yanlış transferler nedeniyle kulübü ciddi sıkıntıya sokmuş bir insandan bahsediyoruz. Comolli'nin gelmesi zaten büyük bir hataydı. Gönderilmesinde geç bile kalındı. Getirdiği oyunculardan şu görüldü:

Futbolcu ajandası da hazır ve güçlü değildi. En temel hatası da 'her şeyi ben bilirim. Ülke olarak siz futbolun neresindesiniz, bu işi bilmiyorsunuz' tavrıydı. Bu söylemlerle toplumun antipatisini kazandı.



KORKMAZ: Comolli ile yol ayrımı beklenenden geç gerçekleşti. Kendisi de bir yıl önce bırakmak istediğini belirtti. Fenerbahçe bünyesindeki performansını çok başarısız buluyorum. Kendisine güvenenleri mahcup ettiği kanaatindeyim. Bu ayrılık hayırlı olsun.



ÇiMŞiR NOKTA ATIŞI

Ahmet Ağaoğlu yönetimi en doğru olanı yaptı. Başarıya aç ve gelişime açık bir hoca. Destek verilirse yeni Şenol Güneş olabilir.

Trabzonspor, yeni hocası Hüseyin Çimşir ile 2 resmi maçı aldı. Kasımpaşa'ya 6 attılar. Şampiyonluk gelir mi?



UZUNDURUKAN: Bu Trabzonspor'u şu anda Hüseyin Cimşir'den daha iyi tanıyan dünyada başka bir hoca yok! O yüzden Ahmet Ağaoğlu yönetimi en doğru olanı yaptı! Ayrıca Çimşir başarıya aç, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye müsait bir hoca. Genç ve istekli.



Heyecan dolu... Futbolcu geçmişi parlak ve başarılı. Bu kadar artısı olan bir teknik adam başarılı olur. Hem de çok başarılı olur. Ama Ünal Karaman teknik direktörken de A Spor'daki yorumlarımda ve Fotomaç'taki yazılarımda da hep şunu söyledim durdum: 'Elde müthiş bir kadro var. Ama kulübede zeka sorunu var. Neydi bu zeka sorunu? Takım skoru tutmakta zorlanıyor, her maç anlamsız bir şekilde goller yiyor...



Kazanacağı maçları ya berabere bitiriyor ya da kaybediyor. Bu sorun, geçen sezondan beri hastalık haline gelmişti bordomavili takımda. Kenarda teknik heyet, Trabzonspor için adeta korku filmine dönen maçı izliyor, taktik geliştiremiyor, problemi çözemiyor.' Zeka sorunu tam da buydu. Ve 'zeki ve taktiksel oyun zekası olan bir yardımcı hoca şart. Bunun için rotanız Portekiz ligi olsun' diyordum. Ama Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Chelsea'nin yardımcı hocası Eddie Newton ile bir süredir görüşme halinde.



FA Cup şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var yardımcı hoca olarak Eddie Newton'un. Tam bir taktisyen, scout ağı geniş, genç isimleri bulup parlatan bir teknik adam. Yani Trabzonspor için tam bir nokta atışı...



Bu isim kimin aklına geldiyse tebrik ederim. Ve en önemlisi Hüseyin hoca böyle bir yardımcı istemiş. Çünkü Cimşir, öğrenmek ve kendisini geliştirmek istiyor...Hüseyin hocaya sabredilir ve arkasında durulursa, önümüzdeki yıllarda Trabzonspor'un ve Türk futbolunun yeni Şenol Güneş'i olabilir...



TOROĞLU: Çimşir'in doğru ya da yanlış karar olduğu iki maçta belli olmaz. Ancak Çimşir'in Trabzon kökenli olması çok doğru bir karar. Çimşir ile Trabzon'un en az 10 maça çıkması lazım, ardından yorum yapabilirim.



KAPSAL: Hüseyin hoca kredi ve zaman kazanabilmek için skor almalı. Yeni bir teknik adam için bu çok önemlidir. Evet iyi bir başlangıç yaptı. Ama ligdeki daha sert maçlarda da performansını görmek ve değerlendirmek gerekir. Trabzonspor'un 1.5 senedir oyunda geliştiremediği tarafı savunma. İki resmi maçta gol yememesi çok önemli.



Bunu ileriki haftalara nasıl taşıyacak, bu performans Trabzonspor'un şampiyonluğundaki en önemli unsur olacaktır. Trabzonspor ara dönemde alabiliyorsa iyi bir stoper getirmeli.



KORKMAZ: Hüseyin Cimşir yönetimindeki Trabzonspor ilk iki resmi maçında 8 gol attı ve hiç gol yemedi. Bundan daha iyi bir başlangıç olabilir mi? Hüseyin hoca önemli teknik adamların yanındaydı hep. Şu an anahtar onda. Futbolculuk döneminde Bursaspor ile yaşadığı şampiyonlukta yeşil beyazlıların saha içi ve saha dışındaki lider isimlerinden biri olmasını çok önemsiyorum.



FORVET HATTI İMHA TİMİ

Trabzonspor'un yabancıları Sörloth, Sosa, Nwakaeme, Sturridge inanılmaz üretken. Fırtına'nın yabancıları diğer takımlar için 'Örnek transfer' modeli gibi.



UZUNDURUKAN: Trabzonspor'un baş döndürücü bir hücum hattı var. Hem de hiçbir takımda olmayan... Nwakaeme, şu anda ligimizin en formda ve en özel oyuncusu. İzlemek büyük keyif. O oynadıkça Trabzonspor da sahada coşuyor. Sörloth tam bir gol makinesine dönüştü!



Büyük bir ihtimalle de ligi gol kralı olarak tamamlar. 25 gole ulaşacağını düşünüyorum. Sosa zaten bir maestro... Sosa'nın Trabzonspor'a katkılarını anlatmaya sayfalar yetmez! Sturridge'yi daha tam anlamı ile izleyemedik.



Oynadığı maçlarda damaklarımızda bir tat bırakıyor. Sonra ağrıları yüzünden maçlar kaçırıyor. Yönetim, Sosa hariç, diğer üç oyuncuya büyük paralar vermeden transferini gerçekleştirdi. Hele hele Nwakaeme ve Sörloth tam bir transfer başarısı... Sosa gelirken zaten büyük futbolcuydu.



Trabzonspor için maliyetli gibi görünse de verdiği katkıya baktığımızda sonuna kadar hak ediyor aldığı parayı. Sosa bu süreçte de Hüseyin Çimşir'in hem saha içinde hem de saha dışında en büyük yardımcısı durumunda...



TOROĞLU: Trabzonspor scout ekibini kutlamak lazım. Her şeyden önce iyi futbolcu olmaları bir yana futbol ahlakı, spor ahlakı olan futbolcular almışlar. Burası çok önemli.



KAPSAL: Trabzonspor daha aidiyet duygusu yüksek ve kendini parlatmak isteyen kaliteli yabancılar transfer etti. Bu da başarının temelini oluşturuyor. Demek ki çok para harcayarak değil, doğru yerde doğru zamanda yapılan nokta transferlerle başarının gelebileceğini de gösterdi Trabzonspor. Ligimizdeki futbol, performans yaşı geçmiş oyuncular yüzünden ağır oynanıyor. Bu tercihleri doğru yapan takımlar fark yaratıyor. Trabzonspor bunu bizlere gösterdi.



KORKMAZ: Trabzonspor forvet hattı imha timi gibi. Sadece Türkiye bazında değil, bence Avrupa'nın önde gelen ligleri için de imrenilecek seviyede. Sörloth; örnek transfer… Nwakaeme; eşsiz bir futbol sanatçısı adeta… Sosa ise sadece bir maestro değil, takım için çok daha fazlası… Sturridge'ın eşssiz kariyerinde edindiği deneyim haftalar ilerledikçe daha çok kıymete bineceğine işaret ediyor.