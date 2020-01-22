Rodriguez'de son dakika!
Fenerbahçe, her konuda anlaştığı Ricardo Rodriguez'i bekletmeye devam ediyor. Harcama limiti konusunda Tahkim'e itirazda bulunan sarı-lacivertliler, olumlu kararın çıkması halinde Milan'ın İsviçreli sol bekine imza attıracak.
Fenerbahçe'nin cuma gününe kadar mali durumun netleşeceğini ilettiği 27 yaşındaki oyuncunun da kendisine gelen diğer teklifleri beklettiği öğrenildi.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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