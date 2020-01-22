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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Rodriguez'de son dakika!

Rodriguez'de son dakika!

, her konuda anlaştığı Ricardo Rodriguez'i bekletmeye devam ediyor. Harcama limiti konusunda Tahkim'e itirazda bulunan sarı-lacivertliler, olumlu kararın çıkması halinde Milan'ın İsviçreli sol bekine imza attıracak.

'nin cuma gününe kadar mali durumun netleşeceğini ilettiği 27 yaşındaki oyuncunun da kendisine gelen diğer teklifleri beklettiği öğrenildi.

  1. 22.1.2020
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