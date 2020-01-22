O artık İnterli
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiraladığı Chelsea'li Victor Moses, dün İtalyan ekibi İnter'e imza attı. Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen Nijeryalı yıldız, satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibine kiralandı.
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiraladığı Chelsea'li Victor Moses, dün İtalyan ekibi İnter'e imza attı. Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen Nijeryalı yıldız, satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibine kiralandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da önceki günkü açıklamalarında bu anlaşmayı teyit etmişti.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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