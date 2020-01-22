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22 Ocak 2020, Çarşamba
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O artık İnterli

O artık İnterli

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiraladığı 'li , dün İtalyan ekibi İnter'e imza attı. Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen Nijeryalı yıldız, satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibine kiralandı.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiraladığı 'li , dün İtalyan ekibi İnter'e imza attı. Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen Nijeryalı yıldız, satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibine kiralandı. Başkanı da önceki günkü açıklamalarında bu anlaşmayı teyit etmişti.

  1. 22.1.2020
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