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22 Ocak 2020, Çarşamba
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‘Hiçbir takımımızın hakkı ziyan olmaz’

‘Hiçbir takımımızın hakkı ziyan olmaz’

Başkanı Ali Koç, önceki gün Spor'da çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Federasyonu'nu da hedef alan Koç'un sözlerinin ardından dün Nihat Özdemir, açıklamada bulundu.

Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, "Türkiye Federasyonu, Süper Lig için söylüyorum, 18 lig takımının bir federasyonudur. Türkiye'de oynanan tüm futbolun sorumlusudur. Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler. Biz de federasyon yönetimi olarak bu kararları uygularız. Kurulumuz kendi içinde bütün müracaatları değerlendiriyor. Bağımsız olarak kararlarını veriyorlar ve biz de bu kararları uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 22.1.2020
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