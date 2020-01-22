‘Hiçbir takımımızın hakkı ziyan olmaz’

Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, "Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig için söylüyorum, 18 lig takımının bir federasyonudur. Türkiye'de oynanan tüm futbolun sorumlusudur. Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler. Biz de federasyon yönetimi olarak bu kararları uygularız. Kurulumuz kendi içinde bütün müracaatları değerlendiriyor. Bağımsız olarak kararlarını veriyorlar ve biz de bu kararları uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.