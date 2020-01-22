‘Hiçbir takımımızın hakkı ziyan olmaz’
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün TRT Spor'da çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Futbol Federasyonu'nu da hedef alan Koç'un sözlerinin ardından dün Nihat Özdemir, açıklamada bulundu.
Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, "Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig için söylüyorum, 18 lig takımının bir federasyonudur. Türkiye'de oynanan tüm futbolun sorumlusudur. Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler. Biz de federasyon yönetimi olarak bu kararları uygularız. Kurulumuz kendi içinde bütün müracaatları değerlendiriyor. Bağımsız olarak kararlarını veriyorlar ve biz de bu kararları uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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