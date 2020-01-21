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21 Ocak 2020, Salı
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Zajc 49 gün sonra sahada

Zajc 49 gün sonra sahada

’de bir süredir sakatlığından dolayı forma giyemeyen , 49 gün sonra ile oynanan Ziraat 16 turu rövanş maçında şans buldu.

Ziraat 16 turu rövanş maçında ile arasında oynanan mücadelede 49 gün sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu.

14 Aralık'ta idmanda sakatlanan Sloven orta saha oyuncusu o günden bu yana takımdan uzaktı. Miha Zajc, 76. dakikada Max Kruse'un yerine oyuna dahil oldu. Zajc, en son kupada 3 Aralık'ta 5. tur ilk maçında İstanbulspor karşısında forma giymişti.

  1. 21.01.2020
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