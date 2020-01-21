Zajc 49 gün sonra sahada
Fenerbahçe’de bir süredir sakatlığından dolayı forma giyemeyen Miha Zajc, 49 gün sonra Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında şans buldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan mücadelede Miha Zajc 49 gün sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu.
14 Aralık'ta idmanda sakatlanan Sloven orta saha oyuncusu o günden bu yana takımdan uzaktı. Miha Zajc, 76. dakikada Max Kruse'un yerine oyuna dahil oldu. Zajc, en son kupada 3 Aralık'ta 5. tur ilk maçında İstanbulspor karşısında forma giymişti.
- 21.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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