Victor Moses Inter için İtalya'da!

Nijeryalı futbolcu Victor Moses, Inter ile sözleşme imzalamak için İtalya'nın Milano şehrine gitti.

Inter'in Moses'ı sezon sonuna kadar kiraladığı ve satın alma opsiyonunun 10 milyon euro olduğu öğrenildi.

21 MAÇTA 5 GOL

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında Chelsea'den kiraladığı 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli ekip ile 21 maçta 5 gol atmıştı.

FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Moses'ın İtalya'da olduğunu gösteren fotoğraf da ortaya çıktı. Nijeryalı yıldız, Inter için sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeyi imzalayacak.

VICTOR MOSES KİMDİR?

12 Aralık 1990'da Nijerya'nın Kaduna şehrinde dünyaya gelen Victor Moses, Crystal Palace U18 takımında futbol kariyerine başladı.

Sırasıyla Wigan Athletic, Chelsea, Liverpool, Stoke City ve West Ham United formaları terleyen yıldız futbolcunun son durağı Fenerbahçe olmuştu.

Nijerya Milli Takımı ile 38 karşılaşmada rol alan Moses, 12 gole imza atarken, Fenerbahçe'de bu sezon sadece 7 karşılaşmada forma giymiş ve 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.