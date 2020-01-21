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21 Ocak 2020, Salı
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'ndan kararı

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı

Türkiye Federasyonu , Fenerbhaçe'nin 'nun kararına yönelik itirazı ile ilgili açıklama yayınladı.

, 'nin limit artırımı başvurusunu gerekçeli kararı öğrenmek üzere Sicil Kurulu'na geri gönderdi.

İşte 'nin resmi internet sitesinden de yayınlanan Fenerbahçe'yle illgili Tahkim Kurulu kararı:

TFF Tahkim Kurulu 21 Ocak 2020 günlü (4) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)
1. E.2019/13

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 21.01.2020 Salı günü saat 17:00'de Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım KOÇ, Başkan Vekili Semih ÖZSOY Kulüp vekilleri Av. Alper PİRŞEN, Av. Özge TOKARLI GÜNDÜZ ve Kulüp görevlisi (CFO) Serdar YILDIZ'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

  1. 21.01.2020
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