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19 Ocak 2020, Pazar
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Kupadaki -Kayserispor maçının hakemi belli oldu

Kupadaki Fenerbahçe-Kayserispor maçının hakemi belli oldu

Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında ile karşılaşmasını yönetecek. İki takım arasındaki ilk maç 0-0 sona ermişti.

Son 16'ya kalan rövanş karşılaşmasında 21 Ocak 2020 Salı günü saat 20.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda ile karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz hafta 'de oynanan karşılaşma golsüz sona ermişti. Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor müsabakasını Denizli Bölgesinden yönetecek.

Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan. Bu zorlu doksan dakikada VAR Hakemi olarak ve AVAR Hakemi Çağdaş Altay olacak.

  1. 19.01.2020
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