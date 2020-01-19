İsteyen çok teklif yok

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse'nin 3 kulübün listesinde olduğu iddia edildi. Real Betis, Bayer Leverkusen ve Leicester City'nin Alman yıldızı kadrosuna katmayı hedeflediği ancak sarı-lacivertlilere resmi bir teklifin gelmediği ileri sürüldü.