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19 Ocak 2020, Pazar
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İsteyen çok teklif yok

İsteyen çok teklif yok

'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 'nin 3 kulübün listesinde olduğu iddia edildi.

'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 'nin 3 kulübün listesinde olduğu iddia edildi. , ve Leicester City'nin Alman yıldızı kadrosuna katmayı hedeflediği ancak sarı-lacivertlilere resmi bir teklifin gelmediği ileri sürüldü.

  1. 19.1.2020
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