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19 Ocak 2020, Pazar
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Garry: O golü atmalıydım

Garry: O golü atmalıydım

Maç golsüz devam ederken kaleciyi geçip topu direğe nişanlayan , "Karşı karşıya golü atmalıydım. Bu pozisyonlara girmek de benim işim ve yaratmak da önemli. adına çok mutluyum. bir deplasmandı. Ligin 2. yarısına iyi başlamak bizim için çok iyi oldu" dedi.

Maç golsüz devam ederken kaleciyi geçip topu direğe nişanlayan , "Karşı karşıya golü atmalıydım. Bu pozisyonlara girmek de benim işim ve yaratmak da önemli. adına çok mutluyum. bir deplasmandı. Ligin 2. yarısına iyi başlamak bizim için çok iyi oldu" dedi.

  1. 19.1.2020
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