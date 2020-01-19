Garry: O golü atmalıydım
Maç golsüz devam ederken kaleciyi geçip topu direğe nişanlayan Garry Rodrigues, "Karşı karşıya golü atmalıydım. Bu pozisyonlara girmek de benim işim ve yaratmak da önemli. Takımım adına çok mutluyum. Zor bir deplasmandı. Ligin 2. yarısına iyi başlamak bizim için çok iyi oldu" dedi.
Maç golsüz devam ederken kaleciyi geçip topu direğe nişanlayan Garry Rodrigues, "Karşı karşıya golü atmalıydım. Bu pozisyonlara girmek de benim işim ve yaratmak da önemli. Takımım adına çok mutluyum. Zor bir deplasmandı. Ligin 2. yarısına iyi başlamak bizim için çok iyi oldu" dedi.
- 19.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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