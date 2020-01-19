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19 Ocak 2020, Pazar
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Adım adım Brescia

 gündemde olan 'ya gidiyor. orta saha için son pazarlıkların yapıldığı kaydedildi.

gündemde olan 'ya gidiyor. orta saha için son pazarlıkların yapıldığı kaydedildi. İtalyan ekibi 25 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro önerirken, yönetimi ise 4 milyon euro'da diretiyor. Zajc'ın ise nihai karar için gün saydığı kaydedildi.

  1. 19.1.2020
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