Ayrılması gündemde olan Miha Zajc adım adım Brescia'ya gidiyor. Slovenyalı orta saha için son pazarlıkların yapıldığı kaydedildi.
Ayrılması gündemde olan Miha Zajc adım adım Brescia'ya gidiyor. Slovenyalı orta saha için son pazarlıkların yapıldığı kaydedildi. İtalyan ekibi 25 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro önerirken, Fenerbahçe yönetimi ise 4 milyon euro'da diretiyor. Zajc'ın ise nihai karar için gün saydığı kaydedildi.
- 19.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Adım adım Brescia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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