Rıdvan Dilmen'den flaş Vedat Muriç yorumu!
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmaya 90+5'te Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi damga vurdu. Kırmızı kart görmeseydi gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek olan Muriqi kırmızı kartla, Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını çekecek ve Medipol Başakşehir maçında görev alabilecek. Rıdvan Dilmen, Muriqi'nin kırmızı kart görmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
- 18.01.2020
- Güncelleme: 18.01.2020 23:09
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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