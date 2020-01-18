Nerede kalmıştık?
Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına start veriyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK'yle karşılaşacak. Ligin ilk 17 haftalık periyodunu 9 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgiyle 31 puanla lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. tamamlayan Kanarya, mutlak 3 puanla ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Ligdeki son iki maçını kazanan ve deplasmandaki 4 maçlık galibiyet hasretini 17. haftadaki Rizespor maçıyla sona erdiren F.Bahçe, böylece seriyi de devam ettirmek amacında. Teknik direktör Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK ise ligin ilk yarısını 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 5 yenilgi alarak 24 puanla 9. sırada tamamladı. Saat 20.00'de Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. F.Bahçe, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla yenmişti.
FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜN
Teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarının ilk maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Usta çalıştırıcının, antrenman öncesinde takımı toparlayıp, "İkinci devreler her zaman daha zor olur. Siz de bunu bilecek tecrübedesiniz. Nasıl başlarsan öyle gider derler. İyi başlayalım, öyle de devam edelim. Bazı maçlar fırsat maçlarıdır. Bu karşılaşma da hem kendimizi daha iyi toparlamamız hem de yarışa ağırlığımızı koymamız için bir fırsat" ifadelerini kullandığı bildirildi.
TÜRÜÇ KADRODA
Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün durumu iyiye gidiyor. Dünkü idmanda takımla birlikte çalışan tecrübeli orta saha oyuncusu, takımın kamp kadrosuna dahil edildi. Deniz'in bugünkü mücadeleye 11'de başlaması bekleniyor.
HASAN ALİ? VE MOSES YOK
Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanında iki isim kesin olarak forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, bu karşılaşmayı da kaçıracak. Sol bekte de görev yapabilen yeni transfer Falette'nin lisans işlemleri tamamlanmadığı için zol bekte Dirar'ın forma giymesi bekleniyor.
TAKTİK CALIŞTILAR
Kanarya, dün yaptığı idmanla Gaziantep FK sınavı hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana üç grup halinde pas ve pres çalışmasıyla başlayan sarı-lacivertli futbolcuların, daha sonra dar alanda çift kale maç oynadıkları ifade edildi. Bireysel çalışmalarla idmanın sona erdiği kaydedildi.
İKİ İSİM SINIRDA
Sarı-lacivertli takımda iki futbolcu Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecekler.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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