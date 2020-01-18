Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI
Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligin ilk yarısını 31 puanla 4. sırada bitiren Fenerbahçe, bugün Gaziantep deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertli takım, zirve yarışından kopmamak için mutlak 3 puan peşinde. Antep temsilcisi ise topladığı 24 puanla 9. sırada yer alıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Heyecan fırtınasının yaşandığı Süper Lig'de takımlar zorlu maratona yaptıkları kamp ile hazırlandılar. Ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bugün Gaziantep deplasmanında zorlu bir sınav veriyor. Kritik maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Oğuz, Morais, Jefferson, Diarra, Raman, Kayode, Kenan,
Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriç.
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep Futbol Kulübü'nün sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşma saat 20.00'de başladı ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalıyor.
İLK MAÇ FARKLI BİTMİŞTİ
Fenerbahçe, lig tarihinde rakibiyle ilk kez karşılaştığı ilk hafta maçını Victor Moses, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu'nun kaydettiği gollerle 5-0 kazanmıştı.
FENERBAHÇE'NİN KADROSUNDA EKSİKLER VAR
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yle yaptığı maçın kamp kadrosunda eksikler göze çarpmıştı. Teknik direktör Ersun Yanal, takımdan ayrılması beklenen Miha Zajc ile Adil Rami'yi kadroya dahil etmedi. Sarı-lacivertli takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses de bu maçın kadrosunda yer almıyor. Yeni transfer Simon Falette ise henüz lisansı çıkmadığı için Gaziantep'e götürülmedi.
GAZİANTEP ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyerek ligin ilk yarısını moralli kapatan kırmızı-siyahlılar, son 4 maçta İttifak Holding Konyaspor (0-0) ve BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalıp, İstiklal Mobilya Kayserispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı da 4-3 yendi. Sezon başında belirlediği 20 puan hedefinin üzerine çıkarak ilk 17 haftada 24 puan toplayan Gaziantep ekibi, yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesabını yapıyor.
TRANSFERDE SESSİZ
Sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile yaptığı maçı 5-0 kaybeden Gaziantep FK, devre transfer dönemini ise sessiz geçirdi. Kamp döneminde sezon başında kadrosuna kattığı Rus kaleci Giouri Lontigkin ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar herhangi bir transfer yapmadı.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
- Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezonun ilk yarısında karşılaştı. İstanbul'da oynanan maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrılan sarı lacivertli ekip, rakibine bu sezonki en farklı yenilgisini yaşatmıştı.
- Süper Lig'de oynadığı son üç maçın ikisini kazanan Gaziantep FK (1B), daha önceki dokuz haftada sadece bir galibiyet alabilmişti (4B 4M).
- Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Fenerbahçe (2B 2M), tek galibiyetini son karşılaşmada Rizespor'u yenerek aldı (2-1). Sarı lacivertli ekibin bu sezon dış sahada üst üste iki galibiyeti bulunmuyor.
- Fenerbahçe, 2001/02'den (0-1 vs Samsunspor) bu yana Süper Lig'de sezonun ikinci yarılarında oynadığı ilk maçları kaybetmiyor (11G 6B).
- 2019/20 Süper Lig sezonunda rakip ceza sahalarında maç başına topla en fazla buluşan takım Fenerbahçe (28.3), en az buluşan ekip Gaziantep FK (13.4).
- Süper Lig'in ilk yarısında skor olarak geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe (10 puan). Gaziantep FK ise öne geçtiği karşılaşmaların sadece birinden yenilgiyle ayrıldı (6G 4B).
- Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe (9), geçen sezonun tamamında bu şekilde altı gol bulabilmişti.
- Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son 10 golün dokuzunda Olarenwaju Koyode'nin doğrudan katkısı var (6 gol & 3 asist).
- Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de iki golü bulunan Deniz Türüç, bu iki golü de son iki deplasman maçında kaydetti (vs Sivasspor & Rizespor).
- Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu üç maçta galip gelemedi (1B 2M) ve kalesinde toplam 13 gol gördü.
- 18.01.2020
- Güncelleme: 18.01.2020 19:56
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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