Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI

Heyecan fırtınasının yaşandığı Süper Lig'de takımlar zorlu maratona yaptıkları kamp ile hazırlandılar. Ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bugün Gaziantep deplasmanında zorlu bir sınav veriyor. Kritik maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...









İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Oğuz, Morais, Jefferson, Diarra, Raman, Kayode, Kenan,



Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriç.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşma saat 20.00'de başladı ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalıyor.

İLK MAÇ FARKLI BİTMİŞTİ

Fenerbahçe, lig tarihinde rakibiyle ilk kez karşılaştığı ilk hafta maçını Victor Moses, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu'nun kaydettiği gollerle 5-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'NİN KADROSUNDA EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yle yaptığı maçın kamp kadrosunda eksikler göze çarpmıştı. Teknik direktör Ersun Yanal, takımdan ayrılması beklenen Miha Zajc ile Adil Rami'yi kadroya dahil etmedi. Sarı-lacivertli takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses de bu maçın kadrosunda yer almıyor. Yeni transfer Simon Falette ise henüz lisansı çıkmadığı için Gaziantep'e götürülmedi.

GAZİANTEP ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyerek ligin ilk yarısını moralli kapatan kırmızı-siyahlılar, son 4 maçta İttifak Holding Konyaspor (0-0) ve BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalıp, İstiklal Mobilya Kayserispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı da 4-3 yendi. Sezon başında belirlediği 20 puan hedefinin üzerine çıkarak ilk 17 haftada 24 puan toplayan Gaziantep ekibi, yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesabını yapıyor.

TRANSFERDE SESSİZ

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile yaptığı maçı 5-0 kaybeden Gaziantep FK, devre transfer dönemini ise sessiz geçirdi. Kamp döneminde sezon başında kadrosuna kattığı Rus kaleci Giouri Lontigkin ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar herhangi bir transfer yapmadı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)