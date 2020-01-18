Fenerbahçe'ye Hadergjonaj iddiası!

Son transfer iddiası Malezya'dan geldi. Ülkenin en büyük tirajlı İngilizce gazetesi The Star, Fenerbahçe'nin Huddersfield'in sağ beki Florent Hadergjonaj ile ilgilendiğini iddia etti. 25 yaşındaki Kosovalı oyuncu, Championship'te bu sezon 20 maçta forma giyip, 2 asist yaptı. Florent'in 7 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.