Fenerbahçe'ye Hadergjonaj iddiası!
Son transfer iddiası Malezya'dan geldi. Ülkenin en büyük tirajlı İngilizce gazetesi The Star, Fenerbahçe'nin Huddersfield'in sağ beki Florent Hadergjonaj ile ilgilendiğini iddia etti.
Son transfer iddiası Malezya'dan geldi. Ülkenin en büyük tirajlı İngilizce gazetesi The Star, Fenerbahçe'nin Huddersfield'in sağ beki Florent Hadergjonaj ile ilgilendiğini iddia etti. 25 yaşındaki Kosovalı oyuncu, Championship'te bu sezon 20 maçta forma giyip, 2 asist yaptı. Florent'in 7 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
- 18.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe'ye Hadergjonaj iddiası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.