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18 Ocak 2020, Cumartesi
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'ye Hadergjonaj iddiası!

Fenerbahçe'ye Hadergjonaj iddiası!

Son iddiası 'dan geldi. Ülkenin en büyük tirajlı İngilizce gazetesi , 'nin Huddersfield'in sağ beki ile ilgilendiğini iddia etti.

Son iddiası 'dan geldi. Ülkenin en büyük tirajlı İngilizce gazetesi , 'nin Huddersfield'in sağ beki ile ilgilendiğini iddia etti. 25 yaşındaki Kosovalı oyuncu, Championship'te bu sezon 20 maçta forma giyip, 2 asist yaptı. Florent'in 7 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

  1. 18.1.2020
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