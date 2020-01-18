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18 Ocak 2020, Cumartesi
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'de şoku! maçında yok

Fenerbahçe'de Vedat Muriç şoku! Başakşehir maçında yok

'in 18. haftasında , FK deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertlilerde kart sınırında bulunan golcü futbolcu , 79. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kosovalı futbolcu, 'deki Medipol maçında forma giyemeyecek.

Detaylar birazdan...

  1. 18.01.2020
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