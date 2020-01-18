Fenerbahçe'de Vedat Muriç şoku! Başakşehir maçında yok
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertlilerde kart sınırında bulunan golcü futbolcu Vedat Muriç, 79. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kosovalı futbolcu, Kadıköy'deki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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