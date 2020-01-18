Fenerbahçe'de Comolli: 1 yıl önce bırakmak istedim

Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevinden istifa eden Damien Comolli sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte o sözler: "Dün (perşembe günü) Fenerbahçe ile kontratımı sonlandırdım. Aslında bu kararı Şubat 2019'da vermiştim. O günden bu yana başkanımıza ayrılmak istediğimi birkaç kez tekrarladım ancak olmadı. Bu süre zarfında görevime tamamen konsantre olmuş şekilde çalıştım. Büyük finansal zorluklara rağmen rekabetçi bir takım oluşturmaya çalıştım. Başkanımıza ayrılmama izin verdiği için teşekkür ediyorum. Çünkü hem takıma hem de bana adil olmayan eleştiriler geldi ve yakın zamanda bunların doğru olmadığı da kanıtlandı. Fenerbahçe taraftarının tutkusu beni hala çok heyecanlandırıyor. Takım için en iyisini diliyorum."



YETKiLERi

Habertürk, Damien Comolli'nin sözleşme detaylarını ortaya çıkardı: * Yönetime profesyonel futbol takımı hakkında ve teknik direktörün de dahil olduğu kilit personel alımı konusunda tavsiyelerde bulunmak. * Yönetimle birlikte oyuncu kontratlarını ve pazarlıklarını yönetmek. * Futbolcularla, temsilcileriyle ve kulüpleriyle yapılan tüm pazarlıkların içerisinde olmak. * Başkan ve kulüp hakkında kamuoyunda negatif, eleştirel ve aşağılayıcı yorumda bulunmamak. (Bu maddeyi Twitter'da açıklamalar yaparak çiğnediği için gönderildi!) * Ücreti 1. yıl 800 bin, 2. yıl 850 bin, 3. yıl 900 bin euro. * Sözleşmesi feshedilirse takip eden 12 ayın ücreti ödenir. Son yılındaysa sadece kalan süre ödenir.



KONTRATI ORTAYA ÇIKTI! BONUSLARI

Süper Lig şampiyonluğu: 200 bin euro * Üst üste 2 şampiyonlukta: 250 bin euro * Üst üste 3 şampiyonlukta: 350 bin euro * Avrupa Ligi şampiyonluğu: 100 bin euro * Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu: 150 bin euro.