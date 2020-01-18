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18 Ocak 2020, Cumartesi
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yine ’lık

Fenerbahçe yine PFDK’lık

yine 'ya sevk edildi. Sevk gerekçesi olarak; Ziraat 16 turunda ile deplasmanda oynanan maçta talimatlara aykırı hareketler gösterildi.

yine 'ya sevk edildi. Sevk gerekçesi olarak; Son 16 turunda ile deplasmanda oynanan maçta talimatlara aykırı hareketler gösterildi.

  1. 18.1.2020
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