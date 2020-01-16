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16 Ocak 2020, Perşembe
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Ve beklenen oldu! transferinde işlem tamam

Ve beklenen oldu! Ricardo Rodriguez transferinde işlem tamam

'in ikinci yarısı için hazırlıkların devam eden kulüplerden çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak uzun süredir gündeminde olan bir isimle el sıkıştı.

çalışmalarına tam gaz devam eden özellikle sol bek mevki için arayışlarına hız vermişti. Bu bölge için birçok isim ön plana çıkarken Milan'lı en yüksek sesle söylenen isimdi.

Geçtiğimiz günlerde Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven'ın teklifini reddetmiş bu hamle sonrası transferin gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakılmaya başlanmıştı. Hatta İsviçreli futbolcunun Menajeri Gianluca Di Domenico, Milan'ın Futbol Direktörü Zvonimir Boban'a sarı-lacivertlilerin teklifini iletirken futbolcunun da tercihinin Fenerbahçe olduğunu vurgulamıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından 'nın önde gelen gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Rodriguez'in Fenerbahçe ile el sıkıştığını okuyucularıyla paylaştı. İtalyan basını transferin 6 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini yazdı.

  1. 16.01.2020
  2. Güncelleme: 16.01.2020 12:45
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