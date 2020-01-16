Ve beklenen oldu! Ricardo Rodriguez transferinde işlem tamam
Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıkların devam eden kulüplerden Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak uzun süredir gündeminde olan bir isimle el sıkıştı.
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe özellikle sol bek mevki için arayışlarına hız vermişti. Bu bölge için birçok isim ön plana çıkarken Milan'lı Ricardo Rodriguez en yüksek sesle söylenen isimdi.
Geçtiğimiz günlerde Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven'ın teklifini reddetmiş bu hamle sonrası transferin gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakılmaya başlanmıştı. Hatta İsviçreli futbolcunun Menajeri Gianluca Di Domenico, Milan'ın Futbol Direktörü Zvonimir Boban'a sarı-lacivertlilerin teklifini iletirken futbolcunun da tercihinin Fenerbahçe olduğunu vurgulamıştı.
Tüm bu gelişmelerin ardından İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Rodriguez'in Fenerbahçe ile el sıkıştığını okuyucularıyla paylaştı. İtalyan basını transferin 6 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini yazdı.
- 16.01.2020
- Güncelleme: 16.01.2020 12:45
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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