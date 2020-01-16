Kane’nin yerine Muriç

Sol ayak tendonundan sakatlanan Kane için Mourinho, "Harry sakatlığı sebebiyle büyük ihtimalle bu sezon forma giyemeyecek. Kesinlikle bir forvete ihtiyacımız var" açıklamasını yaparken, İngiliz basını, transfer adayları arasında Fenerbahçe'den Vedat Muriç'e de yer verdi. Fenerbahçe'nin olası bir teklife nasıl yanıt vereceği ise merak konusu... Süper Lig'in ilk yarısında 10 gol+3 asist ile takımın hücumda lokomotifliğini yapan Vedat'ı yönetim ve teknik heyetin kolay kolay bırakması beklenmiyor.