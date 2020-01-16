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16 Ocak 2020, Perşembe
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Kane’nin yerine Muriç

Kane’nin yerine Muriç

Tottenham'da 'in yerine 'in ismi geçiyor... İngiliz basını sol ayak tendonundan sakatlanan Kane'in yerine bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Londra ekibinin listesinde Vedat Muriç'in de olduğunu iddia etti.

Sol ayak tendonundan sakatlanan Kane için Mourinho, "Harry sakatlığı sebebiyle büyük ihtimalle bu sezon forma giyemeyecek. Kesinlikle bir forvete ihtiyacımız var" açıklamasını yaparken, İngiliz basını, adayları arasında 'den 'e de yer verdi. Fenerbahçe'nin olası bir teklife nasıl yanıt vereceği ise merak konusu... 'in ilk yarısında 10 gol+3 asist ile takımın hücumda lokomotifliğini yapan Vedat'ı yönetim ve teknik heyetin kolay kolay bırakması beklenmiyor.

  1. 16.1.2020
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