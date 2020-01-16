Kane’nin yerine Muriç
Tottenham'da Harry Kane'in yerine Vedat Muriç'in ismi geçiyor... İngiliz basını sol ayak tendonundan sakatlanan Kane'in yerine bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Londra ekibinin listesinde Vedat Muriç'in de olduğunu iddia etti.
Sol ayak tendonundan sakatlanan Kane için Mourinho, "Harry sakatlığı sebebiyle büyük ihtimalle bu sezon forma giyemeyecek. Kesinlikle bir forvete ihtiyacımız var" açıklamasını yaparken, İngiliz basını, transfer adayları arasında Fenerbahçe'den Vedat Muriç'e de yer verdi. Fenerbahçe'nin olası bir teklife nasıl yanıt vereceği ise merak konusu... Süper Lig'in ilk yarısında 10 gol+3 asist ile takımın hücumda lokomotifliğini yapan Vedat'ı yönetim ve teknik heyetin kolay kolay bırakması beklenmiyor.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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