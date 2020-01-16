Fenerbahçe'den Rodriguez için yeni teklif
Transfer için TFF Lisans Kurulu'nun kararını bekleyen Fenerbahçe, anlaştığı oyuncuları elden kaçırmamak için çaba harcıyor. Sol beke gündemde olan Ricardo Rodriguez için PSV önceki gün Milan'la masaya oturmuştu. Sarı-lacivertli yönetim karşı hamle yaparak İtalyan ekibine dün yeni teklif sundu.
Fenerbahçe'nin teklifini Rodriguez'in menajeri Di Domenico, Milan'lı yetkililere iletti. Milan'a yakın siteler, kulüp binasında yapılan görüşmede önerinin müzakere edildiğini bildirdi.
SKY: TERCİHİ F.BAHÇE
Rodriguez'in PSV ile görüşmesine rağmen Fenerbahçe'ye gitmek istediği belirtiliyor. SKY Sport'tan Nicolo Schira, 27 yaşındaki oyuncunun ilk tercihinin hala Fenerbahçe olduğunu yazdı. İsviçreli sol bekin, Fenerbahçe'den resmi teklif beklediği ve bu yüzden de PSV ile yaptığı transfer görüşmelerini askıya aldığı kaydedildi. İki banka ile yapılandırma anlaşması yapan Kanarya, kabulu halinde harcama limitinde 40-50 milyon TL artıya geçecek ve istediği transferleri yapabilecek.
PSV'LİLER DÖNDÜ
Ricardo Rodriguez için Milan ile görüşen PSV'li yetkililer Hollanda'ya döndü. PSV'nin Rodriguez'in 2 milyon euro yıllık maaşını kabul ettiği ancak cazip bir kiralama bedeli önermesine rağmen zorunlu satın alma opsiyonunda sorun çıktığı bildirildi. Milan, 6 milyon euro talep ediyor.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe'den Rodriguez için yeni teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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