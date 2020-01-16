Fenerbahçe'den Rodriguez için yeni teklif

Fenerbahçe'nin teklifini Rodriguez'in menajeri Di Domenico, Milan'lı yetkililere iletti. Milan'a yakın siteler, kulüp binasında yapılan görüşmede önerinin müzakere edildiğini bildirdi.



SKY: TERCİHİ F.BAHÇE

Rodriguez'in PSV ile görüşmesine rağmen Fenerbahçe'ye gitmek istediği belirtiliyor. SKY Sport'tan Nicolo Schira, 27 yaşındaki oyuncunun ilk tercihinin hala Fenerbahçe olduğunu yazdı. İsviçreli sol bekin, Fenerbahçe'den resmi teklif beklediği ve bu yüzden de PSV ile yaptığı transfer görüşmelerini askıya aldığı kaydedildi. İki banka ile yapılandırma anlaşması yapan Kanarya, kabulu halinde harcama limitinde 40-50 milyon TL artıya geçecek ve istediği transferleri yapabilecek.



PSV'LİLER DÖNDÜ

Ricardo Rodriguez için Milan ile görüşen PSV'li yetkililer Hollanda'ya döndü. PSV'nin Rodriguez'in 2 milyon euro yıllık maaşını kabul ettiği ancak cazip bir kiralama bedeli önermesine rağmen zorunlu satın alma opsiyonunda sorun çıktığı bildirildi. Milan, 6 milyon euro talep ediyor.