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16 Ocak 2020, Perşembe
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'den Rodriguez için yeni teklif

Fenerbahçe'den Rodriguez için yeni teklif

için Lisans Kurulu'nun kararını bekleyen , anlaştığı oyuncuları elden kaçırmamak için çaba harcıyor. Sol beke gündemde olan için önceki gün Milan'la masaya oturmuştu. Sarı-lacivertli yönetim karşı hamle yaparak İtalyan ekibine dün yeni teklif sundu.

'nin teklifini Rodriguez'in menajeri Di Domenico, Milan'lı yetkililere iletti. Milan'a yakın siteler, kulüp binasında yapılan görüşmede önerinin müzakere edildiğini bildirdi.

SKY: TERCİHİ F.BAHÇE
Rodriguez'in ile görüşmesine rağmen Fenerbahçe'ye gitmek istediği belirtiliyor. Sport'tan Nicolo Schira, 27 yaşındaki oyuncunun ilk tercihinin hala Fenerbahçe olduğunu yazdı. İsviçreli sol bekin, Fenerbahçe'den resmi teklif beklediği ve bu yüzden de PSV ile yaptığı görüşmelerini askıya aldığı kaydedildi. İki banka ile yapılandırma anlaşması yapan Kanarya, kabulu halinde harcama limitinde 40-50 milyon TL artıya geçecek ve istediği transferleri yapabilecek.

PSV'LİLER DÖNDÜ
Ricardo Rodriguez için Milan ile görüşen PSV'li yetkililer 'ya döndü. PSV'nin Rodriguez'in 2 milyon euro yıllık maaşını kabul ettiği ancak cazip bir kiralama bedeli önermesine rağmen zorunlu satın alma opsiyonunda sorun çıktığı bildirildi. Milan, 6 milyon euro talep ediyor.

  1. 16.1.2020
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